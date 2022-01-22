«الوطن» تنشر المقطع الأول من أغنية راغب علامة الجديدة «ممكن أزعلك»

يطرح الفنان اللبناني الكبير راغب علامة، خلال أيام قليلة، باكورة أغنياته لعام 2022، التي من المقرر أن تحمل عنوان «ممكن أزعلك» التي يقدمها باللهجة المصرية.

أغنية راغب علامة من إخراج شريف صبري

حصلت «الوطن» على كلمات الكوبليه الأول من الأغنية التي صورها «علامة» في مصر رفقة المخرج الدكتور شريف صبري ويقول مطلعها:

أنا ممكن أزعلك

بس مش هزعلك

وممكن افرحلك

بس مش هفرحلك

والله لأدوخك

أصل دلعك دوخك

بإيدي أريحك

بس مش هريحك

تصوير أغنية راغب علامة في القاهرة

راغب علامة كان قد حضر لمصر منذ أيام من أجل تصوير إحدى الحلقات الخاصة في برنامج «حبر سري»، وغادر عقبها إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل الاحتفال مع زوجته جيهان العلي بعيد زواجهما الـ26.

كان راغب علامة قد قدم عددا من الأغنيات الغنائية المصورة من قبل مع المخرج شريف صبري أبرزها «سهروني الليل.. وطب ليه» اللتان عرضتا في عامي 2001 و2002.

فحين أن آخر أغنية مصورة له كانت أغنية «فورا غرام» التي طرحها نهاية العام الماضي باللهجة العراقية.

أما آخر عمل مصري قدمه علامة كان أغنية إعلان «أنا قادر» ضمن حملة الأطفال ذوي الهمم، وكان «علامة» قد أعرب عن سعادته البالغة لعرض وطرح الأغنية عبر القنوات المصرية.

كان راغب علامة قد تألق مؤخرًا في رأس السنة الذي أحياه في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في مدينة هيوستن بالجاليات العربية ويستعد خلال الأيام المقبلة للسفر مرة أخرى إلى أمريكا من أجل إحياء حفل غنائي كبير في لوس انجلوس وهو الحفل الذي من المقرر أن يشدو فيه لأول مرة بأغنيته الجديدة.