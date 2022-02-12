روشتة زراعية لحماية المحاصيل من التقلبات المناخية الحالية

كشفت الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدد من التوصيات والاحتياطات والتنبيهات يجب اتباعها خلال فترة التقلبات المناخية الحالية.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لزراعات الكمون واليانسون والكراوية والحمص والفول، يجب استخدام المبيدات الخاصة بأعفان الجذور، أما الزراعات تحت الأنفاق البلاستيكية فيفضل عدم إزالة الغطاء هذه الفترة وتأجيله حتى الاثنين المقبل، ثم إزالته تدريجيًا بداية من الثلاثاء وبالتحديد محصول الطماطم، والري لمدد قصيرة من 30 إلى 45 دقيقة بالتنقيط، وعدم زيادة المياه تحت أي بند حتي لا تحدث أعفان جذور بسبب أن سريان العصارة في حده الأدنى، وبالتالي سيكون سحب المياه من النباتات ضعيف.

كيفية الزراعة تحت الأنفاق والصوب

أما فيما يتعلق بالزراعات تحت الأنفاق والصوب، فيقتصر التسميد على نظام منقوع الفوسفات والبوتاسيوم طوال فترة التقلبات، مع الاهتمام بمنشطات الجذور وخاصة السيتوكينينات، وخاصة في الأعمار الصغيرة مع الحقن ببعض مبيدات أعفان الجذور مثل المون كت واليونيفوم أو أي ازوكسي ستروبين لكل الزراعات، وإضافة البوتاسيوم فوسفيت بالتبادل مع الكالسيوم فوسفيت أو الماغنسيوم فوسفات في الأعمار الأولى والوسطى والكالسيوم بورون في الأعمار الأخيرة؛ لمساعدة النبات على إعادة وبناء خلايا جديدة للأوراق التي لم تتأثر بشكل كبير بسبب البرودة أو الصقيع.

توصيات زراعية هامة للمانجو

وأشار «فهيم»، إلى ضرورة رش سلفات الماغنسيوم على أشجار المانجو بمعدل 50 جم لكل 100 لتر ماء، واستخدام العناصر الصغرى على الصورة المخلبية؛ لاستخدامها مع أنظمة الري بالتنقيط، كما يفضل استخدام العناصر الصغرى على الصورة الثانية رشًا على الأشجار؛ لأنه من السهل تثبيتة في التربة القلوية لو تم استخدامه مع الري.

ولفت إلى ضرورة الرش بالأسمدة الورقية خلال الساعات الأولى من النهار، والتي تكون الثغور التنفسية فيها مفتوحة وإضافة المادة الناشرة إلى المحلول لزيادة سطح التلامس بين المحلول وسطح الأوراق وإضافة اليوريا بمعدل 50 جم لكل 100 لتر ماء للأسمدة الورقية؛ لتساعد على تأكيد وسهولة الامتصاص مع عدم إجراء عملية التسميد بالرش في الأيام الممطرة.

توصيات زراعية لمحصول النخيل قبل التزهير

أما فيما يتعلق بالنخيل، فإنه في حالة إجراء التلقيح للنخيل مبكر التزهير فيجب تكييس السوباطات والاصناف الاكثر تأثرًا، وبالنسبة للنخيل البرحي فيجب الاهتمام بمصدر حبوب اللقاح والتكييس والتسميد، خاصة البورون والفسفور والكالسيوم، واختيار ميعاد التلقيح في أيام الدفء على أن يكون صباحًا وعدم استخدام حبوب لقاح تم تخزينها، إذ أنها تكون منخفضة الحيوية ويجب خلطها مع حبوب لقاح حديثة، وتستخدم في الأصناف سهلة التلقيح.