لقاء مرتقب يجمع ممثلي قارتي أفريقية وآسيا، حيث موعد مباراة الأهلي اليوم والهلال السعودي في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها لتحديد المركز الثالث والرابع للبطولة المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بعد خسارة الأخير أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف لروميلو لوكاكو في المباراة الماضية.

موعد مباراة الأهلي اليوم

ويبحث الملايين من جماهير المارد الأحمر المصري والزعيم السعودي، عبر محركات البحث العالمية «جوجل»، عن موعد مباراة الأهلي اليوم والهلال السعودي في كاس العالم للأندية، المقرر انطلاقها اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، و04:00 بتوقيت السعودية، على استاد ملعب آل نهيان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الأهلي والهلال القنوات الناقلة

وكشفت عدة قنوات ومنصات منذ بداية البطولة، عن إذاعة المباريات ومنها قنوات ssc التي يقتصر البث فيها على حدود المملكة العربية السعودية، بالإضافة لقنوات أبو ظبي الرياضة، وجاءت تردداتها وتفاصيلها على النحو التالي:

قنوات SSC نايل سات

ويستطيع للمرة الأخيرة جماهير الهلال في المملكة العربية السعودية متابعة الزعيم السعودي في المباراة الحاسمة بينه وبين الأهلي عبر قنوات SSC نايل سات، والتي أعلنت أنها ستذيع البطولة بشكل حصري لهم عبر التردد التالي:

- 11587 رأسي.

- معدل الترميز 12417.

معدل الشفرة 27500.

- القمر عرب سات والقمر الصناعي نايل سات.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

ستارز بلاي مجانا

كما يستطيع الجمهور في الوطن العربي، متابعة مباراة الأهلي والهلال اليوم، عبر منصة «ستارز بلاي STARZPLAY»، والتي تمكن الجمهور من خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب.

تردد أبو ظبي الرياضية extra

وأخيرا يمكن للجمهور العربي والافريقي والآسيوي سواء داخل مصر أو السعودية، أن يستمتع بمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية، من خلال قناة أبو ظبي الرياضية extra عبر التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

وهناك تردد آخر على نفس القمر الصناعي النايل سات، يمكن متابعة المباريات من خلاله كالتالي:

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.