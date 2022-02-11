عبد الحفيظ: لدينا ثقة في الفوز على الهلال.. وتطورات إصابة الشناوي وتاو

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة الهلال السعودي المقرر لها غدًا كبيرة وصعبة، خاصة أنها بين بطلين عربيين وتحدد الفريق المتوج بالميدالية البرونزية في النسخة الحالية من ‏كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق لديه رغبة ‏قوية في العودة إلى القاهرة بالميدالية البرونزية في ختام مشواره بالبطولة.

عبد الحفيظ: كان لدينا طموح الوصول إلى النهائي

‏وأضاف مدير الكرة: «كان لدينا طموح الوصول إلى النهائي وتحقيق ميدالية جديدة، ولكن لن ‏ننظر إلى الماضي وغدًا نواجه الهلال السعودي بطل آسيا الذي يضم مجموعة مميزة من ‏اللاعبين ونحن أبطال إفريقيا ولدينا ثقة كبيرة في كافة لاعبينا». ‏

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