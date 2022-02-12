تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال بكأس العالم للأندية 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2022، والتي من المقرر أن يتم إقامتها بين الأهلي المصري والهلال السعودي، بعد أن خسر الأهلي أمام بالميراس في نصف النهائي، وخسر الهلال أمام تشيلسي أيضا، لينتظر عشاق النادي الأهلي مباراة اليوم، في تمام الساعة 3 مساء، ما جعلهم يبحثون عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2022.

واهتماما من بوابة «الوطن» بما يبحث عنه الجمهور بشكل دائم، نقدم لكم من خلال هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية اليوم السبت، في تمام الساعة 3 مساء، والتي جاءت كالتالي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية

تستضيف دولة الإمارات هذا العام كأس العالم للأندية 2022 على أرضها، ما جعل قناة أبو ظبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، وجاء تردد قناة أبو ظبي الرياضية كالتالي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحي الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحي الخطأ: 6/5.

كما أتاحت قناة أبو ظبي الرياضية للراغبين في مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية فرصة مشاهدة المباريات من خلال الهاتف المحمول، عن طريق تطبيق قناة أبو ظبي الرياضية، والموجود على متجر «Play store».

كما يتم إذاعة مباراة الأهلي والهلال السعودي لتحديد المركز الثالث، ومباراة تشيلسي وبالميراس أيضا في نهائي كأس العالم للأندية 2022 على مجموعة قنوات bein sports المشفرة، والتي تحرص دائما على الحصول على حقوق بث المباريات الخاصة بالبطولات العالمية.