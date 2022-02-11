محادثات غربية بشأن أوكرانيا.. وروسيا: التوتر في أوروبا ليس مسؤوليتنا

كشف مصدر حكومي ألماني عن محادثات هاتفية مرتقبة بين قادة الدول الغربية بشأن أوكرانيا، في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الروسي إن الوضع في أوروبا يزداد توترا، وروسيا ليست المسؤولة عن هذا التصعيد، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وزير الدفاع الروسي يطالب الدول الغربية بالتوقف عن تسليح أوكرانيا

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو: «لا يمكن لموسكو أن تتجاهل تنامي هذا التوتر وتهديداته على أمنها، وعلى الدول الغربية الحد من التوترات بشأن أوكرانيا من خلال التوقف عن تزويدها بالأسلحة».

وقال «شويجو»، خلال اجتماع مع نظيره البريطاني بن والاس، وفق ما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية، اليوم، الجمعة: «يسعدني أن أرحب بكم في موسكو، بمقر وزارة الدفاع الروسية، الوضع العسكري والسياسي في أوروبا يزداد توترا، وهذا ليس ذنبنا على الإطلاق، نحن لا نفهم تماما ولا دائما أسباب تصعيد التوترات، ومع ذلك، فإننا نرى أن التوترات تتزايد»، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

شويجو: سنرد على الولايات المتحدة والناتو قريبا

وأعرب وزير الدفاع الروسي عن أمله في إمكانية مناقشة القضايا الملحة الخاصة بخفض هذه التوترات خلال الاجتماع، مضيفا: «جرى إرسال مقترحاتنا لـ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن ضمان الأمن في أوروبا، في ديسمبر، وتلقينا ردودًا عليها في يناير، وجرت دراسة كل ذلك، وأعتقد أن ردنا سيكون قريبا».