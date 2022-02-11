بلينكن: روسيا قد تغزوا أوكرانيا في أي لحظة وحاولنا حل الخلاف دبلوماسيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن قوات روسية جديدة تتدفق على الحدود الأوكرانية، وإن غزو أوكرانيا قد يبدأ في أي لحظة.

غزو روسيا لأوكرانيا في أي وقت

ووفقا لوكالة أنباء رويترز، قال «بلينكن»، إنّ واشنطن لا تزال ترصد مؤشرات مقلقة جدا بشأن تصعيد روسيا في أوكرانيا، مضيفا أنّ الجميع على استعداد أن يبدأ غزو روسيا لأوكرانيا في أي وقت، خاصة فى الوقت الذي تُعقد فيه الألعاب الأولمبية في بكين.

وأضاف «بلينكن»، خلال اجتماع عقده مع نظرائه من تحالف «الحوار الأمني الرباعي»، الأسترالي والهندي والياباني في مدينة ملبورن عاصمة فيكتوريا الأسترالية: «كنّا واضحين جدًا بشأن بناء الردع وبناء الدفاع والتوضيح لروسيا فى حالة اختيارها مسار عدوان متجدّد، ستواجه عواقب كبيرة».

وفى السياق ذاته، قال «بلينكن»، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تأمل أن تحلّ الخلافات الدبلوماسية مع روسيا، ووفقا لوكالة أنباء «فرانس برس»، قامت أمريكا بجهد كبير من أجل الحوار مع روسيا، كما أنّ واشنطن تواصل تخفيض أعداد الموظفين في سفارتها بأوكرانيا.

بايدن يطلب من الأمريكيين مغادرة أوكرانيا

وكان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، دعا أمس الخميس، مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا فورا، محذرا من وقوع صراع كبير محتمل مع موسكو، حال مواجهة القوات الأميركية القوات الروسية، بالرغم من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها أمريكا الأسابيع الماضية.

كما نفى «بايدن»، إرسال قوات أمنية أمريكية إلى الميدان في أوكرانيا، لا سيما من أجل إجلاء المواطنين الأمريكيين حال غزو روسيا للبلاد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنّ التوتر بين روسيا و أوكرانيا ازداد ليصل لأخطر لحظاته في أوروبا منذ عقود، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.