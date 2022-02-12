مصرع شخص وإصابة 12 في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 12 آخرون، في حادث تصادم وقع اليوم بين سيارتي ميكروباص وربع نقل، بمدخل قرية الدارين بعد كوبري بني حسين التابعة لمركز أسيوط، ونُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص ونقل، بمدخل قرية الدارين دائرة المركز ووقوع متوف ومصابين.

انتقال قوات الأمن لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم (2895 ي ط ا)، بمدخل قرية الدارين بعد كوبري بني حسين.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 12 آخرين، ونُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، ورُفعت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.