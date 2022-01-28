إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم واثنين اختناقا بالغاز في أسيوط

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم وقع اليوم بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل صينية المطار دائرة مركزأسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

أمن أسيوط يتلقى إخطارا بالحادث

وتلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة أسيوط يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل صينية المطار دائرة المركز.

وبانتقال قوات من الشرطة والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين «سيارة ملاكي 5384 ي ب س، وسيارة ربع نقل 8784 ه م س».

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة عدد 4 أشخاص هم «إبراهيم أحمد عبدالعال، سائق السيارة الربع نقل، عبير عبدالهادي زكي، 32 سنة، مقيمة بغرب البلد، ورده سيد علي،23 سنة مقيمة بعزبة الجيش، منى إيهاب عبدالحافظ إبراهيم، 50 سنة مقيمة بغرب البلد، منى إبراهيم عبيد سيد، 45 سنة مقيمة بغرب البلد».

نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور ورفع أي إعاقات بالطريق، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شخصين بالاختناق داخل منزلهم بأسيوط

وفي سياق منفصل، أصيب رجل وإمرأة بالاختناق وذلك بسبب استنشاقهم الدخان أثناء قيامهم بالتدفئة على موقد نار بلدى هربا من برودة الجو داخل منزلهما بقرية عرب مطير التابعة لمركز البدارى في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز البدارى يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من المستشفى المركزى بوصول رجل وسيدة مصابين باختناق نتيجة استنشاقهم دخان الموقد بقرية عرب مطير دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كلا من «عبدالمنعم عبدالنعيم سيد، 65 سنة، شادية عبدالحليم حسين، 45 سنة، مقيمان بذات الناحية.

موقد بلدي يتسبب في إصابتهما بالاختناق

وبسؤال أفراد الأسرة ذكروا أن إصابتهما جاءت داخل المنزل أثناء التدفئة على موقد بلدى بسبب برودة الجو بقرية عرب مطير مركز البداري، وأجريت لهما الإسعافات الأولية بمستشفى البدارى المركزي، وجرى تحويلهما إلى استقبال مستشفى أسيوط الجامعي والحالة العامة متوسطة، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.