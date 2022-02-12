تحسن نسبي في حالة الطقس واختفاء الغيوم بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد تحسناً في حالة الطقس خلال الساعات الماضية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وسطوع الشمس معظم ساعات النهار، وذلك بعد موجة من التقلبات الجوية والعواصف المثيرة للرمال والأتربة، التي شهدتها المحافظة أمس الأول.

رياح محملة بالأتربة

وتعرضت محافظة الوادي الجديد خلال الأيام الماضية لسقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء، استمرت لفترات قصيرة، إلا أنها تركت تأثيرها على الطرق، مما أثر بشكل ملحوظ على حركة المرور، خاصةً على الطرق السريعة، بالإضافة إلى أن حالة الطقس شهدت نشاطاً للرياح المحملة بالأتربة على كافة أنحاء المحافظة بمراكزها الخمسة.

غرفة عمليات لمواجهة الأزمات

من جانبه، وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء، للتنسيق مع إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، وإقامة غرفة عمليات مستمرة، من خلال التعامل مع الأمطار في حالة سقوطها وسحب المياه من الشوارع، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط، لتنظيف البلاعات وصفايات الصرف الصحي، تحسباً لهبوط أمطار على المنطقة.

كما وجه محافظ الوادي الجديد بضرورة رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أي تقلبات مناخية ورياح مفاجئة، وكلف بسرعة الانتشار المكثف لمعدات ورجال الوحدات المحلية، تحسباً لهطول الأمطار، وعلى الفور انتشرت جميع المعدات والأطقم بمختلف شوارع وميادين المحافظة.

وأكد «الزملوط» أن محافظة الوادي الجديد جهزت غرفة عمليات لإدارة الأزمات والكوارث مستمرة على مدار 24 ساعة، لمواجهة أي تقلبات مناخية مفاجئة، من خلال تمركز معدات تابعة للمراكز والمدن والأحياء، وأخرى تابعة للحماية المدنية بالمحافظةَ، بالإضافة إلى الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وربطها بالغرف الفرعية لمواجهة أي طارئ.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد استقراراً في حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من اليوم السبت، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها خلال الفترة السابقة، كما تشهد أجواء غائمة وشبورة صباحية على بعض المناطق، فضلاً عن اختفاء الأمطار هذا الأسبوع حتى الخميس الموافق 17 فبراير الجاري.