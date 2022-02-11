حالة الطقس غدا السبت 12-2-2022.. أجواء دافئة وغياب للأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا السبت، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على كافة المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأخيرًا دافئ على جنوب الصعيد.

أما عن ساعات الليل، فأوضحت الأرصاد، أن البلاد تشهد طقسًا شديد البرودة يصل لحد الصقيع على بعض المناطق، كالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وكشفت الهيئة، أن البلاد ستشهد شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى والوجة البحري، ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشمس على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

وبشأن حالة البحرين، قالت الهيئة إن البحر المتوسط يشهد ارتفاع الموج خفيف إلى معتدل، إذ يصل ارتفاع الموج من متر لـ 1:5 متر، واتجاه الرياح به شمالية شرقية إلى جنوب شرقية، أما البحر الأحمر، فارتفاع الموج معتدل من 1:5 متر لمترين واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن الجمهورية.

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 19- 10

وادي النطرون 20- 10

طنطا 19- 10

شبين الكوم 20- 11

دمنهور 18- 10

بلطيم 18- 10

مطروح 18- 11

السلوم 18- 10

سيوة 19- 06

بورسعيد 19- 09

دمياط 19- 11

الزقازيق 20- 10

المنصورة 19- 10

الإسماعيلية 20- 10

السويس 20- 10

العريش 18- 10

رفح 18- 10

رأس سدر 20- 11

نخل 17-06

نويبع 20- 13

طابا 17- 14

كاترين 14- 00

الطور 21-12

شرم الشيخ 22-14

الغردقة 22- 13

مرسى علم 23- 12

الفيوم 19- 05

بني سويف 20-06

المنيا 20-05

أسيوط 21- 05

سوهاج 22-05

قنا 24- 09

الأقصر 25- 09

أسوان 26- 11

إدفو 26-10

أبوسمبل 25-11

الوادي الجديد 23- 09

شلاتين 24- 13

أبورماد 21- 13

حلايب 20- 14

رأس حدربة 20- 14.