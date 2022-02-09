حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. برد وأمطار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من حالة الطقس خلال الساعات القادمة، وأعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء على مدار اليوم وغدا.

ويستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، حالة الطقس خلال الساعات القادمة:

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وبحسب خبراء الأرصاد، فإنه خلال الساعات القادمة، يسود طقس غائم على مختلف الأنحاء، وتكثر السحب على شمال البلاد، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ومع مرور الوقت تتقدم للداخل وتزداد حدتها.

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وأضاف البيان أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى، التي تشمل 3 محافظات؛ وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية.

أما عن حالة الطقس اليوم؛ فيكون دافئا خلال الساعات المتبقية من النهار على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد، في حين يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وباردا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

ومع بدء ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة، ليكون الطقس شديد البرودة، ويصل لحد الصقيع على شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية.

الظواهر الجوية على البلاد

ووفق البيان الذي صدر منذ ساعات من هيئة الأرصاد، فإنه يتوقع أن تنشط الرياح على شمال البلاد نتيجة تكون منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير، واضطراب الملاحة، وترتفع أمواج البحر المتوسط، لتصل إلى 5 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 08.