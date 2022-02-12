توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي 2022 وفقا للتقدير

يقدم «الوطن» في إطار خدماته التعليمية للقراء، تفاصيل توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي للترم الأول 2022، بالتزامن مع بدء المدارس إعلان نتيجة الامتحانات، التي عقدت على مستوى المدرسة في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، ووسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا.

كشفت هيام أحمد، مديرة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود الابتدائية التابعة لإدارة الدقي التعليمية، عن تفاصيل توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي للترم الأول 2022، موضحة أن كل مادة عليها 100 درجة مثل مادة اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم والمهارات المهنية والحاسب الآلي والتربية الدينية.

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي للترم الأول في صورة تقديرات

وأضافت «هيام» لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي للترم الأول 2022 تعلن في شكل تقديرات وليس درجات، موضحة أن النتيجة النهائية بالدرجات في نهاية الفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى أن الامتحانات عقدت على مستوى المدرسة ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة.

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي في مادة اللغة العربية

-مجموع المادة 100 درجة.

-يبدأ تقدير الامتياز في المادة من 85 درجة حتى 100 درجة.

-يبدأ تقدير جيد جداً من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

-يبدأ تقدير جيد من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

-يبدأ تقدير ضعيف بأقل من 50 درجة.

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي في مادة اللغة الإنجليزية

-مجموع المادة 100 درجة.

-يبدأ تقدير الامتياز في المادة من 85 درجة حتى 100 درجة.

-يبدأ تقدير جيد جداً من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

-يبدأ تقدير جيد من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

-يبدأ تقدير ضعيف بأقل من 50 درجة.

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي في مادة الرياضيات

-مجموع المادة 100 درجة.

-يبدأ تقدير الامتياز في المادة من 85 درجة حتى 100 درجة.

-يبدأ تقدير جيد جداً من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

-يبدأ تقدير جيد من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

-يبدأ تقدير ضعيف بأقل من 50 درجة.

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية

-مجموع المادة 100 درجة.

-يبدأ تقدير الامتياز في المادة من 85 درجة حتى 100 درجة.

-يبدأ تقدير جيد جداً من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

-يبدأ تقدير جيد من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

-يبدأ تقدير ضعيف بأقل من 50 درجة.

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي في مادة العلوم

-مجموع المادة 100 درجة.

-يبدأ تقدير الامتياز في المادة من 85 درجة حتى 100 درجة.

-يبدأ تقدير جيد جداً من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

-يبدأ تقدير جيد من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

-يبدأ تقدير ضعيف بأقل من 50 درجة.

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي في مادة المهارات المهنية

-مجموع المادة 100 درجة.

-يبدأ تقدير الامتياز في المادة من 85 درجة حتى 100 درجة.

-يبدأ تقدير جيد جداً من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

-يبدأ تقدير جيد من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

-يبدأ تقدير ضعيف بأقل من 50 درجة.

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي في مادة التربية الدينية

-مجموع المادة 100 درجة.

-يبدأ تقدير الامتياز في المادة من 85 درجة حتى 100 درجة.

-يبدأ تقدير جيد جداً من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

-يبدأ تقدير جيد من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

-يبدأ تقدير ضعيف بأقل من 50 درجة.

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي في مادة الحاسب الآلي

-مجموع المادة 100 درجة.

-يبدأ تقدير الامتياز في المادة من 85 درجة حتى 100 درجة.

-يبدأ تقدير جيد جداً من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

-يبدأ تقدير جيد من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

-يبدأ تقدير ضعيف بأقل من 50 درجة.