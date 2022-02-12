«الأعلى الجامعات» يناقش الاستعدادت النهائية لاستقبال الترم الثاني الخميس

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالدعبد الغفار الخميس المقبل، اجتماعا لمناقشة الاستعدادت النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، خاصة في ظل وجود أزمة كورونا فيروس "كوفيد 19".

يأتي ذلك بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور محمد أيمن عاشور، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وعدد من رؤساء القطاعات المختلفة بالوزراة والمجلس الأعلى للجامعات.

التعليم العالي: تقديم موعد الاجتماع ليصبح الخميس المقبل

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الأعلى للجامعات الحكومية، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، قدّم موعد المجلس الذي كان من المقرر أن يعقد الأسبوع المقبل السبت الموافق 19 فبراير، إلى الخميس المقبل الموافق 17 فبراير الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لرؤساء الجامعات التواجد منذ بداية الأسبوع للفصل الدراسي الثاني، ومتابعة أعمال الدراسة وانتظامها بمختلف الكليات، ومتابعة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

الجامعات: مناقشة موقف التطعيمات على طاولة «الأعلى للجامعات»

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المجلس سيناقش موقف الجامعات من التطعيمات ضد فيروس كورونا "كوفيد 19" بمختلف الكليات، وكذلك متابعة الاستعداد لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بفيروس كورونا واستعداد المستشفيات الجامعية و مدى جاهزيتها، بجانب منافشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات.

وفي السياق ذاته، تجري عدد من الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، أبرزها إعلان جداول المحاضرات والسكاشن الأسبوع الجاري مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في مواعيد المحاضرات وأعداد الطلاب.