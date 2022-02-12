إعلان نتائج المرحلة الثالثة للتنسيق الموحد في الجامعات الخاصة بعد غد

يواصل موقع تنسيق القبول بالجامعات الخاصة «الإلكتروني الموحد» استقبال رغبات الطلاب للتقدم والقبول بكليات الجامعات الخاصة للعام الجامعي الجاري 2021-2022 وذك على الأماكن الشاغرة بها، والتي تصل إلى 19.600 ألف مكان بمختلف الكليات وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

وكشف عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مكتب تنسيق القبول يواصل استقبال رغبات الطلاب ضمن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة التي من المقرر أن تنتهي غداً الأحد، على أن يتمّ مخاطبة الطلاب المقبولين والمرشحين للتوجه للكليات خلال 48 ساعة من عملية القبول للجامعات لسداد المصروفات الدراسية واستكمال الأوراق.

انطلاق المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بعد غد

بدوره، أكّد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، استمرار أعمال التسجيل للرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لافتًا إلى أنَّ الجامعة وغيرها من الجامعات تستقبل حالياً الطلاب المرشحين للكليات المختلفة لإجراء أعمال التنسيق الإلكتروني، مؤكّدًا أنَّه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ونوه رئيس جامعة المستقبل، إلى أنَّ الجامعة ملتزمة بكل قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن، لافتًا إلى أنَّ المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة ستنتهي غداً الأحد على أن تبدأ المرحلة الثالثة يوم الاثنين المقبل.

الجامعات الخاصة: 19 ألفًا و600 مكان شاغر بالكليات

ومن جهته، أكّد الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي فيما يتعلق بمراحل التنسيق و كذلك مواعيد استلام أوراق الطلاب بالكليات المختلفة، لافتًا إلى أنَّ الجامعة بها العديد من الأماكن الشاغرة بمختلف الكليات.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر بالأعلى للجامعات الخاصة، أنَّ التقديم متاح للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات لخريجي 2020-2021، مؤكّداً أنَّ الأماكن الشاغرة محدودة بمختلف الكليات وفور الانتهاء من تسكينها سيتمّ غلق أعمال التنسيق.