الجامعات: استمرار قرار إلغاء الكتاب الورقي في الفصل الدراسي الثاني 

تواصل الجامعات استعداداتها للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، من خلال التشديد على تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبرزها الالتزام بالخريطة الزمنية لبدء الدراسة في 19 فبراير الجاري، و كذلك موعد الامتحانات، و الالتزام بإجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الدراسة منتظمة حضورياً بالفصل الدراسي الثاني واستمرار تطبيق قرار الدولة بإلغاء الكتاب الورقي و تحويله إلى إلكتروني سواء في صورة أسطوانات مدمجمة أو عبر المنصات التعليمية المختلفة.

جميع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية يتم تحديثها دوريا

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، التزام الجامعة بتطبيق جميع قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالاستعداد للفصل الدراسي الثاني مع التشديد على تطبيق الإجراءات المشددة لمجابهة تفشي فيروس كورونا، و الالتزام أيضا بالقرارات الوزارية فيما يتعلق بإلغاء الكتاب الجامعي وتحويله إلى إلكتروني سواء من خلال تحميل المناهج الدراسية على أسطوانات مدمجمة أو عبر المنصات التعليمية المختلفة التابعة للكليات والجامعات، بجانب استمرار عمليات الصيانة والتطهير والتعقيم الدوري للمنشآت تمهيداً لاستقبال الطلاب بدءاً من 19 فبراير الجاري .

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج على الالتزام الكامل بقرارات مواعيد بدء ونهاية الدراسة، لافتا إلى أن أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول تجري حاليا تمهيدا لإعلان نتائج الامتحانات في أقرب وقت، مع التشديد على تطبيق الإجراءات ضد فيروس كورونا و الاستعداد الكامل للفصل الدراسي الثاني، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بإلغاء الكتاب الجامعي وتحويله لإلكتروني.