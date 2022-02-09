«البريطانية» تتصدر الجامعات الخاصة في مصر بتصنيف ويبوميتركس العالمي

حصدت الجامعة البريطانية في مصر، المركز الأول للسنة الثالثة على التوالي، بتصنيف ويبوميتركس العالمي؛ كأفضل جامعة خاصة بمصر، تابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

كما احتفظت الجامعة، بالمركز السادس عشر على مستوى جميع الجامعات بمصر، للسنة الثالثة على التوالي، وبذلك تتقدم الجامعة 295 مركزا بالترتيب العالمي؛ لتصبح في المركز 1953 من حيث الترتيب العالمى للجامعات.

الجامعة البريطانية تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف 2022

وصدر تصنيف ويبوميتركس للجامعات العالمية لعام 2022 في يناير الماضي، وبه تصنيف لأكثر من 30000 مؤسسة حول العالم، ويصنف الجامعات بناءً على ثلاثة مؤشرات رئيسية، وهي:

- تأثير الشبكات الخارجية التي ترتبط بموقع المؤسسة على الويب.

- التميز الذي يتم قياسه من خلال عدد الأبحاث المنشورة من بين أعلى 10% من تخصصات ويبوميتركس في قاعدة بياناتها الكاملة.

- الشفافية أو الانفتاح، ويتم تحديدها من خلال أفضل 200 بحث تم الاستشهاد بها.

الجامعة البريطانية تحتل المركز 125 في الشرق الأوسط

وتجدر الإشارة أنه بالمقارنة مع الجامعات الأخرى في المنطقة، تحتل الجامعة المرتبة 19 في شمال إفريقيا، و45 في إفريقيا، و51 في العالم العربي، و125 في الشرق الأوسط.

وتم إنشاء تصنيف ويبوميتركس في عام 2004، وهو أكبر تصنيف أكاديمي نصف سنوي لمؤسسات التعليم العالي، ويهدف لتوفير معلومات حول أداء الجامعات في جميع أنحاء العالم.

ويُعد تصنيف ويبوميتركس مبادرة من Cybermetrics Lab، مجموعة بحثية تابعة لـ Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)، المعترف بها كأكبر هيئة بحثية عامة بإسبانيا.