الجامعات الخاصة: يحق للطالب التقديم عدة مرات للتنسيق الإلكتروني

تواصل الجامعات الخاصة استقبال الطلاب المرشحين من قبل الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة الذي انطلقت أعماله السبت الماضي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام أعمال التنسيق والقبول وإنهاء إجراءات الالتحاق للطلاب الذين تم ترشيحهم وفقاً للحدود الدنيا التي أقرتها الوزارة تماشياً مع الأعداد المطلوبة لكل كلية، موضحين أن هناك التزام بكافة قرارات الأعلى للجامعات في هذا الشأن أبرزها الالتزام بالأعداد المقررة .

التقدم للجامعات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المجلس الأعلى لشئون التعليم و الطلاب أتاح للطلاب الراغبين في التقدم للجامعات الخاصة، عدة مميزات أبرزها إعادة التقدم عدة مرات لحين قبوله بإحدى الكليات طبقاً لرغبته، وليس من حقه التقدم لأكثر من كلية في الدورة الواحدة، بجانب إصدار بطاقة القبول للطالب بإحدى الجامعات الخاصة أو الأهلية طبقاً لرغبته لتلافي ازدواجية الترشيح وإهدار الأماكن الشاغرة .

الجامعات: ليس من حق الطالب التقدم لأكثر من كلية في الدورة الواحدة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، على الالتزام الكامل بكافة قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أبرزها الالتزام بالحدود الدنيا للقبول وكذلك التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لتنسيق الجامعات الخاصة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، منوها إلى أن الجامعة مستمرة في استقبال الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق.

و من جهته، أكد الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، أن هناك عدد من الأماكن الشاغرة بمختلف الكليات لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات المختلفة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى عدم رصد أي مشاكل بشأن التقديم .