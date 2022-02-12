إصابة 3 في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات بالغة، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، قرب مركز ومدينة التل الكبير.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تعرض سيارة ملاكي للانقلاب قرب منطقة البعالوة علب طريق القصاصين، فيما انتقل ضباط الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينته.

انتقال سيارات الإسعاف لموقع الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بأربع سيارات إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر الطبية، إن الحالة الصحية لاثنين من المصابين غير مستقرة، وأنه تم إجراء الفحوصات الطبية لهم وجاري استكمال الإجراءات الطبية.

واضافت المصادر أنه تم حجز الحالات الثلاث داخل المستشفي لحين الإطمئنان علي صحتهم واستكمال كافة الإجراءات الطبية.

إصابة شخص صدمته سيارة بطريق السويس

وتعرض شخص في الأربعينيات من عمره بإصابات بالغة، جراء تصادم سيارة به على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد اصطدام السيارة رقم «7394 ر ج م» بشخص قرب منطقة جنيفة على الحدود بين محافظتي السويس والإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وقالت المصادر، إن المصاب يدعى صلاح عبد العزيز فريد، 47 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي في البطن واشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات في الجسم.