طقس الإسماعيلية.. استقرار نسبي وسيولة مرورية على الطرق

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، حالة من استقرار الطقس على مدينة الإسماعيلية وكافة المراكز والمدن التابعة للمحافظة، واختفت الشبورة الصباحية من طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية، في الثامنة صباحا مع ظهور الشمس.

تقليل الطوارئ وغرفة عمليات مستمرة

وشهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم السبت، انسحاب سيارات شفط المياه من الشوارع، وتحديدا الميادين الرئيسية التي تشهد تراكما لمياه الأمطار، وقررت شركة مياه القناة لمياه الشرب والصرف الصحي سحب فرق الطوارئ والسيارات المخصصة لشفط المياه من ميادين إبراهيم سلامة والطريق الدائري والممر ومنطقة السلطان حسين وعدد من شوارع المحافظة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة وضعت خطة لأعمال الصيانة في الشوارع، بالتزامن مع الاستعدادات لمواجهة أي مشاكل تتعلق بسقوط الأمطار وزيادة التصرفات، مشيرا إلى أنه يجري استكمال أعمال الملس والتطهير للشبكات على مستوى محافظات القناة.

انتظام حركة المرور

وشهدت الحركة المرورية في محافظة الإسماعيلية، على الطرق الداخلية والسريعة والصحراوية حالة من السيولة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وانتظمت الحركة المرورية على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، ومحور 30 يونيو، وطريق الإسماعيلية السويس، والإسماعيلية الزقازيق الزراعي، فيما انتشرت الخدمات الأمنية على الطرق من الثامنة صباح اليوم، إلى جانب أكمنة الرادار لضبط المخالفين للسرعات المقررة، وخاصة على طريق الإسماعيلية القاهرة ومحور 30 يونيو.

وطالب رجال المرور المواطنين الحذر أثناء السير على الطرق، بالتزامن مع حالة الطقس السيء التي شهدتها الاسماعيلية وبعض المحافظات المجاورة خلال الأيام الماضية.