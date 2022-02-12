انطلاق مؤتمر «عقد المواطنة».. ومختار جمعة: احتكار الدول للدواء ظلم فادح

افتتح الشيخ عبدالفتاح الطاروطي مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في دورته الثانية والثلاثون تحت عنوان «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، اليوم السبت والذي ستستمر فعالياته على مدار يومي 12 و13 فبراير المقبلين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلاوة قرآنية لبعض آيات من الذكر الحكيم، ومن المقرر، أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

حضور المؤتمر

ويشهد المؤتمر حضور عدد كبير من وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية من دول العالم الإسلامي، على رأسهم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية السعودي والدكتور عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الأردني والشيخ مؤمن بري وزير الشئون الإسلامية الجيبوتي والشيخ حاتم حلمي وزير الأوقاف الفلسطيني والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات والدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشئون الدينية.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا المؤتمر ينطلق في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم على كل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا، فحيث تتحقق المواطنة المتكافئة تتحقق التنمية والاستقرار، وحيث تختل أسس المواطنة المتكافئة في أي مجتمع تتداعى أسس التنمية والاستقرار.

محاور المؤتمر

وعن تفاصيل المؤتمر، أوضح وزير الأوقاف في تصريحاته: "أنه يأتى ذلك تأكيدًا على أهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والعمل معًا على أرضية إنسانية خالصة لصالح البشرية جمعاء، وعملا على تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسخ عقد المواطنة والحفاظ على كيان الدولة الوطنية".

وعن محاور المؤتمر أكد أنه من المقرر أن يتناول المؤتمر مجموعة من المحاور، تتمثل في المحور الأول، بعنوان مشروعية الدولة الوطنية، وتطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني والمحور الثاني : ضوابط عقد المواطنة، والمحور الثالث عن التسامح الديني، أما المحور الرابع يتحدث عن مكانة المرأة في الدولة الوطنية، ويهتم المحور الخامس، بعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، ويأتي المحور السادس عن عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والمحور السابع بعنوان التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي، كما أكد وزير الأوقاف، أنه سيتم منح جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأفضل البحوث المشاركة في المؤتمر.

اهتمام مصر بقضايا المرأة

وأكد أن مؤتمر المواطنة لا يتوقف عند العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة داخل الدولة الواحدة، فهذا محور واحد من 9 محاور قام عليها مؤتمر المواطنة، وقد أضفنا إلى المؤتمر بعد الحماية الاجتماعية أيضًا، حيث إن المجتمع الذي يهمل الضعفاء لا حضارة له ولا مكانة له، كما أكدنا على قضية المرأة وحقوقها، فهناك اهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بالمرأة والمسنين وكبار السن والضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أولتها الدولة رعاية خاصة بتشريع القوانين التي تحفظ حقوقهم، وقد كان من بين إصداراتنا ضمن سلسلة (رؤية) للنشء كتاب «القفز فوق الصعاب»، والذي يؤرخ لأدوار عالمية لأصحاب الهمم يعجز غيرهم من الأصحاء عن الإتيان بها، لنقدم للمجتمع أصحاب الهمم فهم قوة مجتمعية عظمى، ولا يوجد أحد منهم خارج دائرة اهتمام الوطن.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن حتى الآن تم التقدم بعدد 40 بحثًا مكتوبًا ضمن محاور مؤتمر المواطنة، وقد ساهم في إعداد وكتابة هذه البحوث نخبة كبيرة من الكتاب، وقد شرعنا في تحويل البحوث إلى كتابين يتم طباعتهما ضمن سلسلة (رؤية)، الأول بعنوان: «عقد المواطنة»، والثاني بعنوان: «تطور مفهوم الدولة»، يصدر أحدهما خلال أيام، والآخر عقب انتهاء أعمال المؤتمر.

المؤتمر ليس مجرد لقاء وإنما هو مجمع علمي بحثي

ويتضمن المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون المحاور التالية: ، مشروعية الدولة الوطنية، ضوابط عقد المواطنة، عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات، التسامح الديني، مكانة المرأة في الدولة الوطنية، عقد المواطنة والحماية الاجتماعية، عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.

وأوضح أن هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء وإنما هو مجمع علمي بحثي يشجع الباحثين، كما يتضمن عددًا من الفعاليات المضافة للمؤتمر، حيث يعقب المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي تقيمه وزارة الأوقاف بعنوان: «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي» المؤتمر الثاني وهو المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الاسلامي، ثم المؤتمر الثالث اجتماع اتحاد الأوقاف العربية.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مؤتمر "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" هو مؤتمر تجديدي بامتياز ، من حيث تناوله لقضايا في عمق عملية تجديد الفكر الديني ، وفي مقدمتها ترسيخ وتعميق أسس الولاء والانتماء الوطني من منطلق أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان ، وأن الوطن لكل أبنائه ، وهو بهم جميعا ، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات ، بغض النظر عن اختلاف الدين أو اللون أو الجنس ، مما يتطلب ترسيخ أسس التسامح الديني وقبول الآخر على حريته في اختيار معتقده وحقه في إقامة شعائر دينه ، وبما يضمن إنصاف المرأة ، والعناية بالضعفاء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ، من خلال برامج الحماية الاجتماعية وتمكين كل أبناء المجتمع وإعطاء كل منهم حقه في ضوء وفائه بواجبه تجاه وطنه ، وهو ما تعتمده الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كاستراتيجية ثابتة.

مبدأ المواطنة المتكافئةوأضاف وزير الأوقاف خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العام الثاني والثلاثون تحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي، الذي يعقد في إحدى فنادق القاهرة الكبرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بناء الجمهورية الجديدة التي تعتمد مبدأ المواطنة المتكافئة كأحد أهم ثوابتها الوطنية .

وأشار إلى أنه قد قدمت بحوث هذا المؤتمر دراسات علمية متميزة حول تطور مفهوم الدولة قديما وحديثا ، لبيان أن مفهوم الدولة ليس مفهوما جامدا ، بل هو مفهوم شديد المرونة والسعة ، حيث لم يضع الإسلام قالبا جامدا لنظام الإدارة والحكم ، إنما فتح باب الاجتهاد في مجال الإدارة والسياسة الشرعية واسعا ، في ضوء ما يحقق مصالح البلاد والعباد ، ويراعي فقه الواقع ومتغيرات الزمان والمكان والأحوال مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف ومقاصده الكلية العامة . وركز عنوان المؤتمر على قضية السلام وجعلها غاية على المستويين المجتمعي والعالمي ، فتحقيق السلام على هذا النحو مطلب شرعي ووطني وغاية إنسانية يسعى إليها كل إنسان نبيل ، وهو أصل راسخ في شريعتنا الغراء ، فالسلام غاية كل نبيل وشريف ، وتحقيق السلام مطلب ديني ووطني وغاية إنسانية مشتركة ، وألفاظ : "السلم ، والسلام ، والسلامة ، والإسلام" كلها تنبع من جذر لغوي واحد "سلم" ، وأهم ما يميز هذا الجذر اللغوي هو السلم والمسالمة ، وفي هذا السياق يأتي حديث نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"، وهو ما يعني انتفاء وقوع أي أذى منه لأي إنسان على ظهر البسيطة ، ذلك لأن الأذى إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا ، واللسان رمز للقول واليد رمز للفعل كتابة أو رسما أو ضربا أو نحو ذلك ، وإذا انتفى وقوع الأذى قولا أو فعلا انتفى وقوعه مطلقا.

وتابع:" هكذا يكون المسلم مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل أذى أو شر ، فديننا دین السلام ، وربنا (عز وجل) هو السلام ، ومنه السلام ، ونبينا (صلى الله عليه وسلم) هو نبي السلام ، وتحيتنا في الإسلام السلام ، والجنة هي دار السلام ، وتحية أهل الجنة في الجنة سلام، وتحية الملائكة لهم فيها سلام" .

سلام الشجعان القائم على الحقوشدد على أن السلام الذي نسعى إليه هو سلام الشجعان القائم على الحق والعدل والإنصاف ، السلام الذي له درع وسيف وقوة تحميه ، قوة رشيدة تحمي ولا تبغي ، فالضعيف لا يملك سلاما ولا يحميه ، ولا يمكن أن يصنعه ، إنما يصنعه الأقوياء الشجعان ، فشجاعة السلام لا تقل عن شجاعة الحرب والمواجهة ، فكلاهما إرادة وقرار، ونؤكد أن السلام لا يعني مجرد عدم الحرب ، إنما يعني عدم أذى الإنسان لأخيه الإنسان ، و هو البديل الحقيقي للحرب ولظلم الإنسان لأخيه الإنسان سواء أكان ظلما مباشرا أم غير مباشر ، بقصد أو بدون قصد.

واستكمل: "فالسلام لا يعني فقط عدم المواجهة في الحروب التقليدية ، والسلام الإنساني الذي ننشده أوسع من ذلك بكثير ، فاحتكار بعض الدول للدواء مثلا في أزمة كورونا أو للغذاء ظلم فادح لمن يحتاج إليه ، وعدم احترام بعض الدول لاتفاقيات المناخ غير عابئة بتأثيرات التغيرات المناخية على الدول المعرضة لمخاطر هذه التغيرات ظلم فادح من الإنسان لأخيه الإنسان ولأبناء هذه الدول.

واختتم: "من هنا من على ضفاف نيل أرض الكنانة نعلن للعالم كله أننا قد اجتمعنا متضامنين لنرسل رسالة سلام لكل محبي السلام في العالم ، ونقول لكل عقلاء العالم : تعالوا لنطفئ نار العداوة والبغضاء ، ونتعاون في حل مشكلاتنا المشتركة ، ونعالج معا تداعيات انتشار فيروس كورونا والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، ونجعل من مبادرات السلام الحقيقية بديلا لظلم الإنسان لأخيه الإنسان بقصد أو بغير قصد ، تعالوا معا إلى كلمة سواء لننبذ كل مؤججات الحرب والاقتتال وتحل محلها أطر التعاون والتفاهم والتكامل والسلام".