تردد قناة أبوظبي الرياضية extra لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال اليوم

تردد قناة أبوظبي الرياضية extra، واحد من أبرز القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي، لتحديد المركز الثالث والرابع في إطار بطولة كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي من المقرر إقامتها على استاد آل نهيان في تمام الساعة الثالثة عصرا في القاهرة والرابعة في الرياض.

تردد قناة أبوظبي الرياضية extra

وأتاح تردد قناة أبوظبي الرياضية extra للجمهور الأفريقي والأسيوي على حد سواء، متابعة مباراة الأهلي والهلال اليوم، إذ أن بث الإرسال لا يقتصر على حدود دولة بعينها، بل يستطيع جماهير المارد الأحمر والزعيم متابعتها بتحميل التردد فقط.

تردد قناة أبوظبي الرياضية extra sd

ويستطيع الجمهور متابعة مباراة الأهلي والهلال عبر تردد sd الريسيفر العادي من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 11411 – 11526 (H) ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي والجودة HD ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أبوظبي الرياضية extra نايل سات hd

كما يمكن تحميل قناة أبوظبي الرياضية extra نايل سات hd، من خلال القمر الصناعي عرب سات عبر التردد 11804 (H) ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي والجودة HD ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد أبو ظبي الرياضية extra

كما أتاحت القناة تردد ثالث وهو أبو ظبي الرياضية extra عبر الترددات التالية الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

وهناك تردد آخر على نفس القمر الصناعي النايل سات، يمكن متابعة المباريات من خلاله كالتالي:

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.اقرأ المزيد:

ستارز بلاي مجانا

ويحق كذلك للجمهور في الوطن العربي، متابعة مباراة الأهلي والهلال اليوم، عبر منصة «ستارز بلاي STARZPLAY»، والتي تمكن الجمهور من خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب.

قنوات SSC نايل سات

وأخيرا تذاع المباراة الهامة بين الزعيم والمارد الأحمر عبر قنوات SSC نايل سات، والتي أعلنت أنها ستذيع البطولة بشكل حصري للجمهور السعودي داخل المملكة عبر التردد التالي:

- 11587 رأسي.

- معدل الترميز 12417.

معدل الشفرة 27500.

- القمر عرب سات والقمر الصناعي نايل سات.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.