الشيوخ يواصل مناقشة قانون العمل غدا.. و6 اقتراحات برغبة الاثنين

يواصل غدا مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة قانون العمل حيث ينتهي المجلس منه غدا تمهيدا للتصويت عليه وإحالته لمجلس النواب، وانتهى المجلس من مناقشة 225 مادة تتضمن تعديلات لمصلحة العاملين وتحقيق التوازن بين أطراف العمل.

مناقشة 6 اقترحات برغبة الاثنين

ويناقش المجلس بعد غد الاثنين 6 اقترحات برغبة مقدمة من النواب

ومن أبرز الاقتراحات برغبة، اقتراح مقدم من النائب محمود القط أمبن سر لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر، واقتراح برغبة مقدم من النائبة هيام فاروق بنیامین، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني، واقتراح برغبة مقدم من النائب رمضان إمام بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية.

تطوير حي بولاق الدكرور

وتقدم النائب عمر زايد، باقتراح برغبة بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتقدم النائب محمد عمارة باقتراح برغبة بشأن إنشاء تطبيق خاص بوزارة الشباب والرياضة يشمل تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب اليكترونيا .

وهناك اقتراحين برغبة مقدمين من النائبة نيفين جورج الأنطوني والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا، واقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا.