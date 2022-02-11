«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لسوبر ماركت «أولاد رجب» لفرع مدينة نصر، والذي يتطلب وظائف محددة للعمل ضمن الفريق.

وأوضحت الشباب والرياضة من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه يستطيع الراغب في الحصول على الوظيفة الذهاب إلى مول وندرلاند نهاية عباس العقاد - مدينة نصر- فرع أولاد رجب، يوم الخميس المقبل الموافق 17 فبراير 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء.

وأشارت الشباب والرياضة لـ الوظائف المطلوبة وهي مشرف قسم الأغذية الجافة، مشرف مجمدات، مشرف خضار وفاكهة، مشرف بقالة، مشرف لحوم، مشرف دليفري، كاشير، موظف FMC9، محضر طلبات، سائق رخصة مهنية (أولى – ثانية - ثالثة)، سائق فسبا خاصة، منسق(ممرات – تجميل - منزلية).

وأضافت الوزارة أن من بين الوظائف المطلوبة كذلك بائع خضار وفاكهة، بائع بقالة، بائع لحوم (بلدي)، بائع أسماك، بائع مخبوزات، خباز، رئيس قسم المخبوزات، أمين مخزن (بالعبور)، عمال مخزن (بالعبور)، موظف أمن، مراقب كاميرات، فني تبريد وتكييف، ويكانيكي (ديزل- بنزين (بالعبور).

شروط الوظائف المطلوبة

- أن يكون المتقدم حاصلا على موقف واضح من التجنيد.

- السن يتراوح سن المتقدم من 20 إلى 45 عاما.

طريقة التقديم للوظائف

أما بشأن التقديم فيرجى ملء الاستمارة من خلال الرابط والحضور مباشرة، أو يمكن التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال الرابط السابق.

كما كشفت الشباب والرياضة عن توافر وظائف للعمل في شركة متخصصة في مجال الترفيه تطلب للتعيين صانع كريب والوافلز للعمل في سيتي سنتر ألماظة، على أن يقوم بمساعدة العملاء بشكل مباشر في عمل الطعام و تقديمه للعميل، وتفاصيلها كالتالي:

- يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ أو طلب بشرط التفرغ، كما أن الوظيفة متاحة للذكور والإناث، ويملك المقتدم خبرة على تقل عن 8 أشهر في مجال المطاعم، ومتخصص في عمل الكريب والوافلز، جيد في اللغة الإنجليزية، وأخيرا حد أقصى للسن 28 سنة.

- الراتب 2500 كما يحصل الموظف على بدل مواصلات، تأمين طبي - تامين اجتماعي، وساعات العمل 9 ساعات.

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة عبر الرابط.