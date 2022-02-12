أديل تعيد جدولة حفلات لاس فيجاس بعد تأجيلها: «نعمل على حل مشاكلنا»

تعمل النجمة العالمية أديل على إعادة جدولة مواعيد عروضها في لاس فيجاس الأمريكية، التي تمّ تأجيلها قبل إقامتها بيوم واحد في يناير الماضي، بسبب عدم جاهزية العروض فضلًا عن إصابة عدد كبير من فريقها بفيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

أديل عن إقامة حفلاتها في لاس فيجاس: ستقام هذا العام بالتأكيد

وكشفت أديل خلال لقاء في برنامج «Graham Norton Show»، أنَّها تعمل على حل المشاكل التي أدت إلى تأجيل العروض، قائلة: «نحن نعمل الآن على حل مشاكلنا، لكنني لا أريد الإعلان عن مواعيد جديدة حتى أعرف أن كل شيء سيكون جاهزًا بالتأكّيد»، متابعة: «كلما أسرعت في الإعلان كان ذلك أفضل، لكنني لا أستطيع ذلك في حال لم نكن مستعدين في الوقت المناسب، الحفل سيقام بالتأكّيد هذا العام، لأن لدي خطط للعام المقبل»، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وأعربت المغنية عن شعورها بالذنب لعدم قدرتها على إطلاق العرض كما هو مخطط في يناير، قائلة «لقد حاولت جاهدًا وفكرت حقًا أنني سأتمكن من تحقيق ذلك في الوقت المناسب».

أديل عن تأجيل حفلاتها: «محبطة ومحطمة»

وكان من المقرر أنَّ تقدم أديل حفلاتها في لاس فيجاس في الفترة من 21 يناير إلى 16 أبريل، تحت عنوان «Weekends With Adele» والتي تتضمن إقامة حفلتين موسيقيتين في عطلة نهاية كل أسبوع.

وأعلنت المغنية الإنجليزية تأجيل حفلاتها في لاس فيجاس، في مقطع فيديو، قبل موعد إقامتها بـ24 ساعة، وأوضحت أنَّ التأخير بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك إصابة أفراد الطاقم بـ«كوفيد -19»، وقالت: «أنا آسفة للغاية، لكن عرضي ليس جاهزًا، أنا محبطة ومحطمة، آسفة لإعلان ذلك في اللحظة الأخيرة».