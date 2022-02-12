«العليا للفيروسات» تكشف حقيقة وجود أوميكرون ab2 في مصر

كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة وجود السلالة الجديدة لأوميكرون ab2 إحدى متحورات فيروس كورونا في مصر من عدمه.

وقال حاتم: "ab2 الجيل الجديد من أوميكرون أسرع في الانتشار وفقاً للدراسات العلمية التي تم تسجيلها دولياً، وفي مصر تجرى الدراسات للتأكد منها، وفي مصر حالياً السلالة المنتشرة وبسرعة أوميكرون ولكنها أقل في الخطورة من السلالات الأخرى"، لافتا إلى أن خلال الأيام المقبلة سيتم الكشف عن نتائج الدراسات العلمية التي تجرى بشأن متابعة أصل منشأ سلالة الموجة الرابعة.

«العليا للفيروسات» تطالب بالإسراع بالحصول على لقاح كورونا

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين الفترة المقبلة بضرورة الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا لغير الحاصلين، والحصول على الجرعة الثالثة التعزيزية للوقاية من المرض، أو تقليل حدة الأعراض وشدتها حال الإصابة، بجانب التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل وتطبيق التباعد الإجتماعي والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.

«العليا للفيروسات»: استمرار ارتفاع معدل إصابات كورونا حتى نهاية الشهر الجاري

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الفترة الجارية ستشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19" حتى نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن غالبية الإصابات بفيروس كورونا " كوفيد 19"، من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، يعقد الأعلى للجامعات الحكومية الخميس المقبل اجتماعه الدوري بحضور وزير التعليم العالي لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، أبرزها استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة أي سيناريوهات متعلقة بأزمة فيروس كورونا.