خدمات يقدمها الخط الساخن للتطعيم بلقاح كورونا منها تغيير موقع تلقي الجرعة

في ظل ارتفاع عدد الإصابات مؤخرا بفيروس كورونا، يبحث الكثير من المواطنين عن آلية التواصل بالخط الساخن لتعطيم لقاح كورونا من أجل الوقاية من العدوى بفيروس كورونا أو المتحورات التي طرأت على الفيروس خلال الفترة الماضية، وفقا لتعلميات وزارة الصحة بأن اللقاح خير وسيلة للوقاية من العدوى.

الخط الساخن لتطعيم لقاح كورونا

وخصصت وزارة الصحة الخط الساخن لتطعيم لقاح كورونا من خلال الاتصال بالخط الساخن «105»، للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بمواجهة بفيروس كورونا أو العدوى التي تنتج عن كورونا، حيث يتم توفير كافة المعلومات التي يحتاج المواطن الحصول عليها من خلال الاتصال بالخط الساخن والحصول على النصائح كاملة للوقاية من عدوى كورونا.

مزايا الاتصال بالخط الساخن لتطعيم لقاح كورونا

وأوضحت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، أن الاتصال بالخط الساخن لتطعيم لقاح كورونا، يتيح خاصية تغير مكان الحصول على الجرعة الثالثة وفقا للمكان الجغرافي المقيم به، بالإضافة إلى الاستعلام عن سبب تأخر وصول رسالة التطعيم، والحصول على النصائح خلال فترة العزل للمصابين بالعدوى بفيروس كورونا والطرق التي يجب اتباعها.

توفير جميع اللقاحات المعتمدة

وأشارت وزارة الصحة إلى أن جميع اللقاحات التي تم توفيرها للمواطنين معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وتطعيم الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح خلال الحالية للوصول للمناعة المجتمعية من أجل السيطرة على الوباء وعدم تفشيه.

أهمية التدابير الوقائية والحصول على اللقاح

وجددت وزارة الصحة مناشدتها للمواطنين على أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا أو متحوراته، والحصول على الجرعات المحددة من قبل الصحة، بالإضافة إلى الحصول على الجرعة التنشيطية لتقوية جهاز المناعة بصورة كاملة للوقاية من مضاعفات التي تنتج عن العدوى بفيروس كورونا.