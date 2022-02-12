«الصحة»: 696 مواطنا حصلوا على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان موقف مصر من لقاحات كورونا، والجرعات المستهلكة حتى الآن بعد وصول شحنة من لقاحات كورونا بمطار القاهرة الدولي.

وذكرت التقارير الرسمية، أنَّ عدد الجرعات المستهلكة من لقاحات كوورنا في مصر وصل إلى 66 مليون جرعة حتى الآن، مشيرًا إلى أنَّ الجرعة التنشيطية للقاح كورونا وصل عدد الحاصلين عليها 695.669 مواطن، مؤكّدة أهمية الجرعة التنشيطية للقاح كورونا ودورها في تعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة فيروس كورونا ومتحوّراته واعتماد خطة الدولة بها لمواجهة التحوّرات، موجهة بالحرص على الحصول عليها.

الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

وتابعت وزارة الصحة، في تقريرها الرسمي، أنَّ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا في مصر وصل الى 38.466.835، وعن الحاصلين على الجرعة الثانية وهم المحصنين بشكل كامل وصل إلى 28.910.342، لافتة إلى أن لقاحات كورونا مهمة ولا داع للخوف أو القلق بشأنها فجميعها فعّالة وآمنة والأعراض الجانبية لها تشبه تطعميات الأطفال ولا تحتاج سوى ليومين راحة فقط.

وأضافت أنَّ هناك توسعات في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية للوصل الى المستهدف من التطعيم وهو 70% وفقًا لخطة الدولة التي وضعتها للتعامل مع متحوّرات الفيروس التي تظهر من وقت إلى آخر، مشيرة الى تطعيم 50% من المستهدف بلقاحات كورونا حتى الآن في مصر.

الصحة تقدم تسهيلات للحصول على لقاح كورونا

وأشارت وزارة الصحة فى سياق متصل، إلى أنَّ هناك تسهيلات ما زالت الوزارة تقدمها للمواطنين لتشجيعهم على التطعيم، ومنها توفير أكشاك داخل المولات التجارية ومحطات المترو والسكك الحديد، ويجرى إعطاء اللقاح للمواطن خلال عشر دقائق فقط، لافتة إلى حرص الدولة المصرية على توفير جميع اللقاحات للمواطنين ومنهم المسافرين لبعض الدول التى وضعت مجموعة من القواعد والشروط لدخولها.

وجددت وزارة الصحة، مناشدتها للمواطنين لأهمية التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن 105 للاطلاع على جميع مستجدات فيروس كورونا من مصادرها الرسمية.