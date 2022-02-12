الصحة تكشف آخر أخبار كورونا في مصر.. انخفاض معدل التردد على المستشفيات

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن آخر أخبار كورونا في مصر، وقال المتحدث الرسمي للوزارة لـ«الوطن» إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد إصابات كورونا بسبب انتشار متحور أوميكرون والدخول في الموجة الخامسة، مشيرا إلى انخفاض معدل التردد على المستشفيات بنسبة تصل إلى 16% مقارنة بالـ3 أسابيع الماضية.

آخر أخبار كورونا في مصر

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن معدل الشفاء من فيروس كورونا ارتفع إلى 85% بعد إعلان الوزارة أمس تسجيل 2121 متعافيا من فيروس كورونا في المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384158 شخصا حتى اليوم، مطالبا المواطين باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

وقال عبدالغفار، إن معدلات الوفاة بفيروس كورونا طبيعة، ومعظم الوفيات لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، منوها بأن الدراسات أثبتت أن هؤلاء الأشخاص غير حاصلين على لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن هو أكثر الفئات عرضة لخطر الوفاة والإصابة بالفيروس وفقا لما نصت عليه منظمة الصحة العالمية.

تزويد مقاعد الخط الساخن للوزارة لـ800

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان تزويد مقاعد الخط الساخن من 105 لـ800 مقعد للرد على كافة تساؤلات المواطنين المتعلقة بفيروس كورونا واللقاح، مشيرا إلى رفع الوزارة أقصى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس بالتزامن مع ارتفاع الإصابات واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وكشف عبدالغفار، عن توافر جميع أدوية علاج كورونا بالمستشفيات، مطالبا المواطنين الذهاب للمستشفيات في حالة ظهور أي أعراض تنفسية حادة.