شيخ الفلكيين العرب.. درس في مصر ونعاه أمير الكويت بكلمات مؤثرة

تصدّر نبأ وفاة الدكتور صالح محمد العجيري، شيخ الفلكيين العرب، اهتمامات الصحف الكويتية بعد أن وافته المنية أمس الأول، حيث نعاه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بكلمات مؤثرة، بحق واحد من أهم علماء الفلك العرب، علما بأنه كان قد درس في مصر، كما نعاه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ولفتت وسائل الإعلام الكويتية إلى أن «تقويم العجيري» كان من أبرز إسهامات شيخ الفلكيين العرب، التقويم الذي ظل متواصلا على مدى عشرات السنين وكان معتمدا وموثقا لدى عدد من الجهات، كما أكدت على أن تلك الإسهامات ستبقى خالدة وملهمة للأجيال القادمة.

أمير الكويت يعزي أسرة شيخ الفلكيين العرب

وتقديرا لإسهامات شيخ الفلكيين العرب، بعث الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت ببرقية تعزية إلى أسرة الدكتور صالح محمد العجيري، أكد فيها على أنه «تلقى ببالغ التأثر نبأ وفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء».

وأضاف في برقية العزاء أنه إذ يعرب للأسرة الكريمة عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل، «لنستذكر بالتقدير مناقب العالم الفقيد وأعماله الجليلة وإسهاماته المقدرة في خدمة وطنه خلال مسيرته الحافلة بالعطاء في المجال التربوي والرياضيات وعلم الفلك والأهلة».

وجاء في رسالة أمير الكويت لأسرة شيخ الفلكيين العرب أنه «نهل من علمه الوافي العديد من رجالات الكويت، إذ كان قامة علمية شامخة يشار إليها بالبنان على الصعيدين المحلي والخارجي، وتجسد ذلك بالاحتفاء به وتكريمه مرارا وحصوله على العديد من الجوائز عرفانا بعطائه الكبير».

معلومات عن صالح العجيري شيخ الفلكيين العرب

ودرس الدكتور صالح العجيري الذي اشتهر بأنه شيخ الفلكيين العرب في مصر، حيث تخرج من جامعة الملك فؤاد الأول المصرية عام 1946، ويعتبر مؤسس علم الفلك في الكويت، كما أنه أنشأ «مرصد العجيري» وهو أول مرصد فلكي في الكويت، كما كان كذلك أول مرصد فلكي في الخليج العربي ككل.

ولدى شيخ الفلكيين العرب عديد من الأبحاث العلمية، والدراسات المتخصصة، والندوات والمحاضرات والمؤلفات في علم الفلك، سواء داخل الكويت أو خارجها.