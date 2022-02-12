«الزراعة» توضح الآفات الزراعية المتوقع ظهورها خلال فبراير

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «إن الظروف المناخية الحالية التي تحدث في شهر فبراير الحالي، تساهم في استعجال العديد من الحشرات والآفات الخطيرة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عقب موجة باردة من الطقس».

ظهور أجيال من الآفات الزراعية أخطرها الدودة القارضة ودودة ورق القطن والتوتا ابسولوتا

وأوضح «فهيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أول هذه الأجيال من الآفات الزراعية هي الدودة القارضة ودودة ورق القطن والتوتا ابسولوتا، وتظهر على معظم محاصيل الخضر والبقول، كما تشهد البلاد زيادة عدد أجيال حشرة التريبس والعنكبوت الأحمر على الفراولة والباذنجان والفلفل والبصل والقمح، وظهور مبكر للجيل الأول من حشرة الخوخ الأخضر على البطاطس الصيفية.

تحذير من ظهور الذبابة البيضاء على الطماطم والفلفل والبطاطس

وأضاف «فهيم» أنه ستكون هناك أيضا زيادة في الذبابة البيضاء على الطماطم والفلفل والبطاطس، وحشرة نطاطات الأوراق، كما تشهد أشجار الفاكهة ظهور العديد من الآفات، مثل دودة ثمار العنب، وتعتبر من أخطر الآفات التي تصيب العنب، ولها عدة أطوار في الإصابة، وخطورتها تكمن في تخصصها على ثمار العنب وتظهر على هيئة خيوط حريرية على عناقيد العنب، كذلك تظهر فراشة الياسمين أو دودة براعم الزيتون الخضراء، والتي ظهرت في بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

حشرة الحلم الدودي

وتابع رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أنه تلاحظ ظهور حشرة الحلم الدودي (الأيروفي) على كثير من المحاصيل وخاصة الفلفل والطماطم والفول البلدي والزيتون والمانجو، وتظهر على البصل على هيئة بياض زغبي ولطعة أرجوانية وتبقعات أوراق وأعفان ثمار على الطماطم والفلفل والفراولة وقرون الفول البلدي، وخصوصا الألترناري والبكتيري والبوترايتس والبياض الزغبي والدقيقي على القرعيات والبياض الدقيقي على المانجو وعلى شيح البابونج في محافظات الفيوم وبني سويف، وأعفان الجذور وموت البادرات على الباذنجان والطماطم حديثة الزراعة والتي تم زراعتها في الحقول المكشوفة، كما تظهر على البطيخ والكنتالوب والخيار فى الأنفاق أو الصوب.