لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحصل على شهادة اعتماد الأيزو 2015:9001

أعلن محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حصول اللجنة على شهادة الأيزو 9001 : 2015، وذلك بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بتطبيق نظم الاعتماد الدولى بهيئات وزارة الزراعة المختلفة.

الاعتماد ضمن التطوير

وأكد عبدالمجيد أن هذا الاعتماد يأتي في نطاق سياسة التطوير والتحديث المستمر لكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها اللجنة التجديد في الخدمات التي تقدمها اللجنة ورسالتها المتعلقة بجودة الأداء ودقة وسرعة وكفاءة وتميز التقارير والدور التدريبي والإرشادي والتوعوي للجنة، وفقاً للمعايير الدولية المعنية في هذا الخصوص.

وأساد بالجهود المبذولة من فريق الجودة باللجنة، وشكر وزير الزراعة على الدعم الكامل للجنة المبيدات من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية طبقاً لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة فى مصر 2030.

‏ومن ناحيته أشاد المراجع الدولى اللواء عز الدين حمزاوي بالإمكانات المتاحة في اللجنة المبيدات وخاصة فريق الاعتماد.