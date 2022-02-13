نصائح باقتناء الذهب في عيد الحب.. وعيار 21 ممنوع من الشراء لهذه الأسباب

نصحت شعبة الذهب في الغرفة التجارية، الراغبين في شراء هدايا عيد الحب، باقتناء الذهب، معتبرين إياه فرصة مناسبة للشراء، في ظل استقرار الأسعار العالمية والمحلية.

وذكرت الشعبة، أنّ الأسواق شهدت نموا بنسب متباينة من المتعاملين لشراء هدايا عيد الحب من المشغولات الذهبية عيار 18 الإفرنجي، مقارنة بعيار 21 الشعبي، حيث بدأ الإقبال على شراء الهدايا تدريجيا الأسبوع الماضي، متوقعة أن تسجل معدلات نمو مرتفعة اليومين المقبلين.

مؤشرات المبيعات

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة السابق، لـ«الوطن»، إنّه رغم الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب، إلا أنّها لم تكن مؤثرة في المبيعات التي شهدت حركة نمو تدريجية، مع بدء إقبال عدد من المتعاملين لشراء هدايا المشغولات الذهبية في إطار احتفالات عيد الحب.

وتوقع أن تشهد حركة المبيعات زيادة تدريجية خلال اليومين المقبلين قبيل عيد الحب، حيث يحرص عدد من المتعاملين على شراء هدايا من المشغولات الذهبيية، موضحا أنّ الأسواق شهدت مؤشرات تحسن محدودة مؤخرا، مع بدء الإقبال على شراء الهدايا لمناسبة عيد الحب.

أسعار الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب محليا في محلات الصاغة اليوم، ليباع عيار 24 بسعر 918 جنيها، وعيار 21 بسعر 803 جنيهات، وسجل عيار 18 قيمة 688 جنيها، فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و424 جنيها.

أسعار جديدة لهدايا عيد الحب

وأوضح سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات، أنّ عيار 18 احتل الصدارة مقابل 21، مؤكدا أنّ الهدايا عيار 18 تمتاز بتشكيلات ممتازة وأسعار مناسبة تصلح لاستخدامات الزينة وليس للادخار، بينما عيار 21 غالي الثمن، ما يجعل الكثيرين يعزفون عن شرائه.

أسعار هدايا عيد الحب من الذهب

- سلاسل القلب الأحمر بسعر 999 جنيها.

- سوار قلب ملون 700 جنيه.

- ىبراق من الذهب الأبيض يباع بسعر 700 جنيه.

- حلق بحجر وردي بسعر 700 جنيه.

- قلادة قلب بسعر 899 جنيها.

- قلادة قلبي بقلبك بسعر 1.650 جنيه.

- خاتم رابط الحب عيار 18 بسعر 3000 جنيه.