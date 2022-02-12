بالأسماء.. إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

أصيب 3 شباب بكدمات وجروح في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بين قريتي غياضة وسنور شرق النيل ببني سويف، ونقلتهم سيارات الاسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سياره ملاكي بصحراوي بني سويف القديم

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بين قريتي غياضة وسنور شرق النيل ببني سويف، نتج عنه إصابة 3 شباب بمكان الحادث.

ووجه «مشهور» بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بإشراف الدكتور احمد صادق، مدير الفرع، بسيارتين لموقع الحادث نقلت المصابين الثلاث إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وهم: عادل شعبان عبد الرؤوف، 31 عامًا، أمين شرطة، مصابًا بكدمات وسحجات، ووليد محمد حسن، 25 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، وهشام سيد عبد العظيم 31 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، مقيمون قرية غياضة ببني سويف.

وتم اجراءا الاسعافات الأولية للمصابين وتلقو العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.