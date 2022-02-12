محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.7%

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 82.79%، مهنئا الطلاب الناجحين، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم.

وأشار المحافظ، إلى أن طلاب مدارس كفرالشيخ حققوا العديد من المراكز على مستوى العالم في الابتكارات، كما حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية.

وقدم محافظ كفر الشيخ الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، مؤكداً ان الفترة الماضية شهدت افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

محافظ كفر الشيخ يعلن عدد المتقدمين للامتحان

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 60 ألفًا و 795 طالبا، تغيب منهم 212 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و574 طالبًا، ونجح منهم 50 ألفًا و152طالبًا، بنسبة 82.79.

الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

وأضاف محمد عبدالله وكيل الوزارة، أن المديرية استعدت للفصل الدراسي الثاني، مقدما التهنئة للطلاب والشكر للمعلمين على مابذلوه من جهود خلال فترة الإمتحانات.

وأكد وكيل وزارة التربية التعليم في كفر الشيخ، أنه جرى مراعاة الدقة خلال عمليات التصحيح ورفع الدرجات.