برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 جميع المحافظات

أعلنت عدة محافظات نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 برقم الجلوس، عقب قيام المحافظين باعتمادها، أبرزها محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، فيما لا يزال عدد كبير من المحافظات لم تنتهِ من تصحيح كراسات الإجابات بعد، ولا تزال عملية رصد الدرجات والمراجعة مستمرة داخل الكنترولات المختلفة تمهيداً لاعتمادها من المحافظين والإعلان عنها، وإتاحتها عبر المواقع الرسمية للمديريات المختلفة بالمحافظات، وسيجري إعلان النتيجة في تلك المحافظات خلال الأسبوع المُقبل طبقاً لتصريحات وكلاء وزارات التربية والتعليم بتلك المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 بمحافظة القاهرة، على موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس، بعدما اعتمدها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بنسبة نجاح بلغت 73.2%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن ظهور الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022، بنسبة نجاح بلغت 76.8%، بعدما اعتمدها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فيما أوضحت مديرية التربية والتعليم توافر النتيجة لجميع الطلاب على الموقع الرسمي للمديرية برقم الجلوس.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2022، بنسبة نجاح بلغت 73.26%، و90.14% لضعاف السمع، و79.53% للإعدادية المهنية، و67.86% للمكفوفين، وجرى إعلان النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لمديرية الجيزة التعليمية.

الثلاثاء.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022، الثلاثاء المقبل، عقب الانتهاء من الرصد والمراجعة، واعتماد النتيجة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وسيمكن للطلاب الحصول عليها من خلال موقع المديرية برقم الجلوس.

نتيجة الإعدادية بالمنيا الأسبوع المقبل

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 بمحافظة المنيا، الأسبوع المُقبل، عقب اعتمادها من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات ومراجعتها داخل الكنترول، ثم رفعها على الموقع الإلكتروني للمديرية.

تصحيح 60% من إجابات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، الانتهاء من تصحيح ومراجعة ما يقرب من 60% من كراسات الإجابات لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022، التي سيجري الانتهاء منها بالكامل الاثنين المُقبل، واعتمادها من محافظ الدقهلية وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني للمديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

قالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، إنّه من المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول بالمنوفية، الأسبوع المقبل، موضحةً أنّه يجري حالياً رصد درجات الطلاب داخل الكنترول، وعقب ذلك اعتمادها من اللواء إبراهيم أحمد محافظ المنوفية، ثم إعلانها عبر الموقع الرسمي للمديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، برئاسة يوسف الديب وكيل الوزارة، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022، سيكون الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من كل أعمال الرصد والتصحيح، واعتماد النتيجة من المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022، الأسبوع المقبل، واعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بعد الانتهاء من التصحيح والرصد، وإتاحتها عبر الموقع الرسمي للمديرية.