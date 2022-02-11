نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022.. جار التصحيح

كشف يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة البحيرة، عن تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بالتصحيح ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية والمواد غير المضافة للمجموع.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 تعلن الأسبوع المقبل

وأضاف «الديب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 تعلن رسمياً عقب اعتمادها من المحافظ، موضحاً أنه يجرى حالياً أعمال تصحيح الامتحانات في جميع المواد الدراسية، لافتاً إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً على مستوى المديرية بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 عقدت ورقياً

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الإدارات التعليمية بدأت تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 عقب الانتهاء تماماً من عقدها، مؤكداً أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة أو جودة طباعة الورق.

وأكد يوسف الديب، أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 سيتم إعلانها الأسبوع المقبل، موضحاً أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب مباشرة، لافتاً إلى أن أسئلة الامتحانات تم وضعها من قبل الموجهين الأوائل وفقاً للمواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأشار إلى أن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 جاءت من الكتاب المدرسي ومباشرة وتعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وأشاد الطلاب بنوعية الأسئلة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2022

- مادة اللغة العربية: 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

- جملة هذه المواد 280 درجة ويتم قسمتها على 2 للتيرم الأول والثاني.