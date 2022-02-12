وزيرة الخارجية الألمانية: القاهرة أبهرتني.. «مدينة تنبض بالحياة»

تقدمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري على الاستقبال الذي حظت به اليوم السبت، موضحة أنها تزور مصر للمرة الأولى، «هذه المدينة التي تنبض بالحياة أبهرتني بالخطوة الأولى التي خطوتها بها، فالقاهرة هي بحق مدينة مبهرة».

وزيرة الخارجية الألمانية: لن يتحقق الاستقرار والسلام بليبيا إلا بتوافق مشترك من أبنائه

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي مشترك بينها وبين نظيرها المصري بالقاهرة، «استعرضنا جملة واسعة من الموضوعات ذات الأهمية الثنائية والإقليمية، فمصر أحد شركاء الحوار بالنسبة لنا في أفريقيا وفي العالم العربي والمنطقة العربية، وتحدثنا اليوم حول العديد من المسائل الإقليمية وتطور الأوضاع في ليبيا وسبيل التعاون مع هذه التطورات لأننا شركاء في اتفاق برلين، والاهتمام المشترك لنا هو الاستقرار والسلام في ليبيا، ولن نحقق ذلك إلا إذا ما قرر الليبيون والليبيات بشكل مشترك القرارات المتصلة ببلدهم».