حظك اليوم برج الأسد الأحد 13-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتبر المال جزء مهم في حياة مولود برج الأسد كما أنه يقدره لكنه في نفس الوقت ليس محور حياته، كما أنه مولود يحب الاستقلال النفسي والمادي، ومن أجل الترويح عن نفسه قد يضيع ثروته بكاملها، فضلا عن هذا المولود يتعامل مع المال بحرية كاملة يساعد من يطلب منه المال و يصرف ببذخ، كما أنه يحب الأشياء الفاخرة والثمينة.

كما يفكر جيدًا مولود برج الأسد قبل إنفاق المال ويتساءل هل سيتم إنفاقه على شيء يستحق أم لا، كما أنه يحب أن يحيط نفسه بالأشياء التي يحبها والتي تمنحه التسلية والترفيه، وأخيرا كرمه الزائد يمكن أن يدفعه إلى التخلي عن آخر قرش في جيبه لمساعدة صديق في حاجة له.

حظك اليوم مولود برج الأسد اجتماعيًا وعاطفيًا

تنصحك خبيرة الأبراج عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على المستوى العائلي والعاطفي بالابتعاد عن الفضوليين، وضَع حدّا لتدخل البعض.

حظك اليوم مولود برج الأسد ماليًا ومهنيًا

وعلى المستوى المالي والمهني، فإن القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تخطط في صمت وأن تحدد جيدا الواجب عمله.

برج الأسد والمهن

يعرف عن مولود الأسد أنه في العمل شخص دائم الإنجاز والمثابرة والإبداع والابتكار الذي يميزه عن جميع زملائه في العمل، ويجعله دائم التقدم والنجاح، كما أنه يملك طاقة هائلة تسيطر على مولود برج الأسد، ولذا تجده في العمل يملك طاقةً كبيرةً لأداء العمل، فضلا عن أنه من النادر أن تجد صاحب برج الأسد عاطلاً عن العمل، فهو رمز القيادة في الكثير من المهن التي يبرع بها كما أنه مفكر جيد يجيد التفكير خارج الصندوق ويقدم أفكار قد لا يختلف عليها اثنان في محيطه.

مشاهير برج الأسد

ويأتي في مقدمة مشاهير برج الأسد كل من الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل.