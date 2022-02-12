وزيرة الخارجية الألمانية: نقدر الوساطة المصرية في حسم النزاعات المنطقة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها زارت إسرائيل والأراضي الفلسطينية مؤخرا، وفي هذا السياق ألمانيا تقدر دور الوساطة الذي تلعبه مصر في النزاع في الشرق الأوسط، وبشكل خاص الجهود البذولة من الحكومة المصرية لمواطني قطاع غزة.

دعم ألماني لحل الدولتين

وشددت الوزيرة الألمانية على أن الحكومة الألمانية على قناعة بضرورة حل الدولتين المبني على المفاوضات فهي السبيل الوحيد للسلام الدائم، حتى وإن كان الطريق نحو الحل مازال طويلا، ولهذا الغرض نريد أن نواصل بذل الجهود المشتركة فإن الوضع الحالي لايمكن الإبقاء عليه، فدون فرصة السلام المستقبلي سوف يتكرر اندلاع العنف والتصعيد بالمنطقة.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي مشترك بينها وبين وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة، أن مصر وألمانيا تربطهما تعاون وشراكة متعددة في كافة المناحي والأوجه، معربة عن سعادتها باهتمام الشعب المصري بألمانيا، حيث تقدمت اللغة الألمانية لتصبح ثاني أكثر لغة انتشارا بمصر وبلغ عدد المتحدثين بالألمانية أكثر من 400 ألف شخص، وجامعة عين شمس توفر الآن شهادة تخرج مزدوجة مع جامعة شتوتجارت، ومسائل الطاقة والطاقة المتجددة وحماية المناخ توفر الفرصة لتوسيع نطاق التعاون، وهو يحمل فرصا للتنمية والتطوير لكثير من الناس.

استثمارات ألمانية في مصر

وشرحت وزيرة الخارجية الألمانية أن اهتمام بالشركات الألمانية بالاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدورجين في مصر هو كبير جدا ولكي نستغل هذه الفرصة أفضل استغلال فإن من الأهمية أن تكون هناك شروط عادلة للمنافسة، مشيرة إلى أن مصر بصفتها محل إقامة قمة كوب 27 هذا العام هي طرف فاعل رئيسي وصوت هام لحماية المناخ على المستوى الدولي، «نحن في ألمانيا وضعنا هذا الموضوع للتو كأحد محاور سياستنا الخارجية الآن، وبالتالي لعب هذا السؤال وهذه القضية دورا هاما في المباحثات، فإن التغلب على أزمة المناخ لم يعد موضوعا هامشيا أو صغيرا».