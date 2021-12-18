الديهي لـ«الخارجية الألمانية»: التعليق على أحكام القضاء المصري مرفوض

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مؤسسات الدولة تلتزم بأحكام القضاء دون تدخل فيها، مستنكرًا مقال لـ ليلي سويف، والدة علاء عبد الفتاح، بصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تتحدث خلاله عن أن نجلها مظلوم قبل يومين من محاكمته هو والمحامي محمد الباقر، موضحًا أن ما لفت نظره تعليق وزارة الخارجية الألمانية بأن علاقتها مع مصر طيبة، وتثمن خطوات الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتنتظر لترى الحكم الصادر ضد محمد الباقر.

الديهي: لدينا نظام قضائي راسخ

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن هذا نوع من التدخل في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر مرفوض، متابعا: «نحن لدينا مجلس قومي لحقوق الإنسان ولدينا نظام قضائي راسخ وقديم قدم الدولة ولدينا مؤسسات للدولة حقيقة، ونرفض شكلًا وموضوعًا أي تعليق على أحكام القضاء»، كما أن المقالين استباق للأحداث ومحاولة للتأثير، وهذا مرفوض شكلًا وموضوعًا.

حلمي الجزار يشبه صراح إبراهيم منير ومحمود حسين بـ «القتال»

من ناحية أخرى، أذاع الإعلامي مقطع فيديو ليوسف ندا، مع الإعلامي أحمد منصور، يفضح خلاله الإخوان، قائلا: «الناطق الرسمي باسم الإخوان يجب ألا ينطق بفكره، هو صوت سيده، وسيده هو مكتب الإرشاد الذي يجب أن يقول له ما يقوله وما لا يقوله، وبعض قيادات جماعة الإخوان مخطئة»، كما عرض مقطع فيديو لحلمي الجزار، عضو لجنة إدارة الأزمة بين إبراهيم منير ومحمود حسين، يشبه خلاله الصراع بين الجبهتين بالقتال.

وقال حلمي الجزار، خلال الفيديو الذي عرضه الإعلامي نشأت الديهي: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما»، وجميع أفراد الإخوان مطلوب منهم القيام بذلك، ولا يوجد نص لائحي في مجلس شورى الجماعة يقيل المرشد العام أو نوابه حتى لو اجتمع النصاب كاملًا لمجلس الشوري، ونفى انعقاد مجلس شورى الإخوان في المحافظات، وأكد أن الأغلبية المطلقة من مكونات الجماعة مع إبراهيم منير».