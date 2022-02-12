وزير الخارجية لـ نظيرته الألمانية: مصر تتعامل مع حقوق الانسان من منظور شامل

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه تباحث مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في جلسة مشاورات منفردة ثم مع أعضاء الوفدين، جرى تناول فيها كافة القضايا الثنائية والتحديات الإقليمية والتحديات التي نواجهها بصفة عامة في إطار من التفاعلات الدولية وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار.

مباحثات وزير الخارجية ونظيرته الألمانية

وأضاف «شكري» خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، أنه تحدث مع الوزيرة في قضية حقوق الإنسان في البلدين وأهمية العمل المشترك لتعزيز القيم المشتركة التي تجمع البلدين، وإدراك حقيقة الأمور وتدقيق البيانات والمعلومات المتداولة حتى تكون هذه المشاورات والاتصالات على أرضية التفاهم وإزكاء هذه المبادئ والارتقاء بالطموح الدائم لدى كل مجتمع بأن يصعد لمستوى التحقيق الأمثل لهذه المبادئ المتصلة بكل قضايا حقوق الإنسان.

تعامل مصر مع قضية حقوق الانسان

وتابع: «أتاحت لي الفرصة أن أشرح للوزيرة تناول الحكومة المصرية بمنظور شامل لكافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بحقوق الإنسان وسعي الحكومة المصرية على توفير كل سبل الرعاية لمواطنيها وتوفير مسار منتظم من الارتقاء والتعادل بين الحقوق والمسؤوليات بالشكل الذي يؤدي إلى صالح الشعب المصري وثقته في قيادته وحكومته وهو المعيار الذي يتم على أساسه في نهاية الأمر تقدير مدى النجاح في هذا الشأن».