رئيس «الطب الوقائي»: ننفذ سياسة جديدة للتطعيم ضد كورونا دون تسجيل إلكتروني

كشف الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، عن توجه جديد في خطة وزارة الصحة والسكان لعملية تطعيمات المواطنين بلقاح كورونا خاصة بعد انخفاض معدل الإقبال علي التطعيم منذ منتصف شهر ديسمبر مقارنة بالشهور السابقة من العام الماضي.

وقال رئيس قطاع الطب الوقائي في حوار سينشر لاحقا بالكامل في «الوطن»، إن الوزارة قامت بأخذ مجموعة من المحافظات لتنفيذ الخطة الجديدة للتطعيم ومنها علي سبيل المثال محافظة المنوفية، مشيرا إلي سبب اختيار محافظة المنوفية والذي يرجع إلي توسط عدد سكانها وشمولها الحضر والريف وغيرهم من الفئات المختلفة، موضحاً أن تفاصيل الخطة من هنــا.

انتشار فرق طبية في المحافظات

وتابع الدكتور عمرو قنديل الخطة تعتمد علي انتشار فرق طبية مختلفة وتطعيم المواطنين بدون التسجيل علي موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، لافتا إلي قيام الفرق الطبية بالمرور علي المواطنين من مختلف الأعمار وتطعيمهم بلقاح كورونا وتدوين بياناتهم الخاصة في كشكول مقسم مع الفرق الطبية واعطاء الفرق الطبية للمواطنين كارت تطعيم لقاح كورونا وبعد الحصول علي الجرعة الاولي من اللقاح يتم تدوين معاد الجرعة الثانية، مؤكدا أنه يمكن الحصول علي الجرعة الثانية من اللقاح من خلال اي وحدة صحية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

لقاح كورونا أصبح أهم الاجراءات الاحترازية قبل ارتداء الكمامات

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، بعد ذلك يقوم الفرق الطبية بتدوين البيانات علي موقع الوزارة، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تطعيم المواطنين والوصول الي المستهدف منهم ومواجهة كافة التحديات، مشيرا إلي أن لقاح كورونا أصبح أهم الاجراءات الاحترازية قبل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي فهي مهمة جدا جدا خاصة في ظل سعى الدولة المصرية علي توفير ملايين اللقاحات للمواطنين من الأعمار المختلفة وايضا المسافرين لبعض الدول التي وضعت مجموعة من القيود لدخولها كفرض لقاحات بعينها.

وأعلن الدكتور عمرو قنديل، مشاركة عدد كبير من الفرق الطبية، حيث وصل عددهم الي 1700 فريق، لافتا إلي مشاركة 3400 طبيب بالإضافة إلي الف رائدة طبية، وأكد حرص الدولة علي توسعات عملية التطعيمات للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.