«الصحة» تكشف حقيقة اختفاء فيروس كورونا بعد الــ5 أيام الأولى من الإصابة

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حقيقة اختفاء عدوى كورونا خلال 5 أيام، وقال الدكتور محمد النادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا يوجد دليل علمي يثبت أن عدوى فيروس كورونا تختفي بعد 5 أيام، ولكن هناك أعراض تزول بعد أول أسبوع، والأسبوع الثاني يوصي بارتداء الكمامات واستكمال البروتوكول العلاجي للتأكد من تمام الشفاء.

«الصحة» توصي بـ14 يوما للعزل المنزلي

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن منظمة الصحة العالمية لم توصي بتقليل الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا حتى وقتنا هذا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن لكل دولة الحق في تقليل مدة العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا، ولكن توصي خلال هذه الفترة الثبات على مدة الـ14 يوما لفترة العزل الصحي، لافتا إلى أنه لابد من تكرار مسحة كورونا للتأكد من التعافي أو الإصابة بالفيروس أيضا.

15% من مصابي كورونا يعانون من متلازمة التعافي

وأضاف الدكتور محمد النادي، أن مصر في الموجة الخامسة لفيروس كورونا، وتوقع دخول مصر الموجة الخامسة للفيروس بالفعل، معلنا أننا في قمتها، كما توقع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن يصبح فيروس كورونا فيروس موسمي.

وعن انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا، قال إن المنحنى الوبائي يسير نحو الانخفاض في شهر مارس، لافتا إلى البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، والذي ساهم كثيرا في ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس خاصة في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن متلازمة التعافي من فيروس كورونا تستمر من 3 إلى 6 أشهر، كاشفا أن 15% من متعافي فيروس كورونا يعانون منها وتتمثل فى الإرهاق والنهجان والرغبة فى العزلة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الأعراض يمكن معالجتها، وهناك البعض منها يحتاج إلى أهمية الرجوع إلى الطبيب المشاكل في القلب.