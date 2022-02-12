مؤسسة فاروق حسني تُقيّم 29 مشروعا لـ65 متسابقا بجائزة العمارة

‎أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة الفنون التجهيز لحفل إعلان الفائزين بجائزة فاروق حسني في الدورة الثالثة، إذ اجتمع اليوم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العمارة ‎ للتصويت على المشاريع المعمارية المقدمة طبقاً لمعايير التقييم «الابتكار وتكامل البرنامج الوظيفي، الخصوصية ومراعاة البعد الثقافي للمنطقة، وكفاءة استخدام الموقع ومراعاة الظروف المناخية، واستخدام نظم إنشاء اقتصادية، وأسلوب عرض الفكرة التصميمية».

تفاصيل جائزة العمارة

‎وتقدم للمسابقة 65 متسابقاً بـ29 مشروعاً معمارياً من 8 محافظات على مستوى الجمهورية، وتضم مسابقة العمارة في هذه الدورة أعضاء لجنة التحكيم وهم:-

- الدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.‎

- المهندس الاستشاري محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

- المهندس المعماري حمدي السطوحي استشاري تصميم مباني عامة خبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية «ICOMOS».

- المهندس المعماري حاتم السعيد.

‎وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنية مقسمة كالتالي: 50 ألف جنية الجائزة الأولى، 30 ألف جنية الجائزة الثانية، 20 ألف جنية الجائزة الثالثة، إضافة إلى جوائز تشجعية يجرى منح شهادات تقدير للمشروعات المتميزة.

‎ومن المقرر أنَّ يتمّ التواصل مع المعماريين المتأهلين فقط للمرحلة النهائية الفترة المقبلة وسيعلن عن أسماء الفائزين في حفل توزيع الجوائز وافتتاح المعرض الجماعي للفنانين والباحثين والمعماريين المتأهلين للمرحلة النهائية.

الدورة الثالثة في جائزة فاروق حسني

وكانت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، قد أعلنت في بداية فبراير الجاي، عن الانتهاء من استلام الأعمال الفنية المؤهلة للمرحلة قبل النهائية لجوائز الفنون في دورتها الثالثة، وقد تقدم لهذه الدورة 749 فناناً ومعمارياً وناقداً تشكيلياً ب 1460 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً في خمسة أفروع «التصوير، والرسم، والنحت، والنقد الفني التشكيلي، والعمارة، والتصوير الفوتوغرافي».

كانت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون قد أعلنت تخصيص جائزة الاستحقاق الكبرى لشخصية أثرت الحياة الثقافية والفنية وتمنح هذه الجائزة للرموز الفنية والثقافية وتكون قيمتها 100 ألف جنيه، ورشح مجلس الأمناء الكاتب الكبير محمد سلماوي ليصبح الأمين العام للجائزة.