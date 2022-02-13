الجامعات تبدأ الإعلان عن نتائج امتحانات التيرم الأول خلال الأسبوع الجاري

تبدا الجامعات الحكومية والخاصة، الأسبوع الجاري، الإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، خاصة للكليات والفرق الدراسية والشعب ذات الأعداد القليلة، التي أدت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022 إلكترونيا أو موضوعية بنظام البابل شيت.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فيما يتعلق بإجراءات التصحيح الدوري لامتحانات التيرم الأول، وكذلك السرعة في إعلان النتائج.

الجامعات: نتائج امتحانات التيرم الأول عبر الموقع الإلكتروني

من جهته، أكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فيما يتعلق بالتصحيح الفوري لأوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول، للكشف عن نتائج امتحانات التيرم في أسرع وقت، لافتا إلى أنه يجرى بدءا من الأسبوع الجاري الكشف عن نتائج امتحانات الكليات ذات الأعداد القليلة، وكذلك الفرق الدراسية والشعب، مشيرا إلى أنه جرى الاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

نسب النجاح ببرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الإنجليزية والعربية بتجارة عين شمس

في السياق ذاته، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أنه جرى الاستعداد لاعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي الجاري 2021-2022، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أن النتائج سيجرى الإعلان عنها إلكترونيا، عبر الموقع الإلكتروني للجامعات.

كما أعلن الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، الانتهاء من التصحيح، وكذلك رصد الدرجات لبرنامج الساعات المعتمدة، باللغتين الإنجليزية والعربية للفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي 2021-2022 .

وأوضح عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، بلغت 98.9%، وجاءت كالآتي: المستوى الأول 96.9%، الثاني 95.8%، الثالث 99.3%، والرابع 99.4%.

وبلغت نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية 99.7%؛ إذ جاءت نتائجه كالآتي: المستوى الأول 99.6%، الثاني 99.7%، الثالث 99.7%، والرابع 99.8%.