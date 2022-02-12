«التموين»: 2097 محلا مشتركا في الأوكازيون الشتوي 2022 والأعداد تتزايد

تتلقى وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا يوميا من مديريات التموين على مستوى المحافظات بحصر عدد المحال التي تم منحها تصاريح الدخول في تخفيضات التصفية الموسمية الأولى للعام الجاري 2022 والمعروفة باسم الأوكازيون الشتوي.

2079 محلا مشتركا في الأوكازيون الشتوي 2022 حتى الآن

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2022 في تزايد مستمر، موضحا أنه منذ انطلاق الأوكازيون يوم الاثنين الماضي 7 فبراير وحتى يوم الخميس 10 فبراير بلغ عدد المحال المشاركة في الأوكازيون 2097 محلا.

حصر يومي لعدد المحال المشتركة في الأوكازيون

وأكد أبو الفضل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مديريات التموين على مستوى المحافظات تقوم بعمل حصر يومي لعدد المحال المشتركة في الأوكازيون الشتوي 2022، ومن ثم إرسال الحصر إلى ديوان عام الوزارة، موضحا أن حصر أعداد المحال المشاركة يتم من قبل المديرية من خلال التصاريح التي يتم استخراجها.

وأضاف أبو الفضل، أن أعداد المحال المشتركة في الأوكازيون في تزايد مستمر، منوها باستمرار تلقي مديريات التموين على مستوى المحافظات لطلبات المحال الراغبة في استخراج تصاريح الدخول في تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2022، والتي تتطلب عدة أوراق لازمة على المحل تقديمها لاستخراج تصريح الأوكازيون.

الإجراءات اللازمة لاستخراج تصاريح المشاركة في الأوكازيون

** التوجه لمديرية التموين التابع لها المحل في نطاق محافظته.

** تقديم صورة من السجل التجاري للمحل.

** تقديم صورة من البطاقة الضريبية للمحل.

** تقديم صورة من رخصة المحل.

** تقديم صورة من تفويض الشركة أو التوكيل التابع لها المحل إن وجد.

وشدد مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، علما بأن مديريات التموين لا تمنح تصاريح مشاركة في الأوكازيون للمحال غير الرسمية وغير المرخصة أو التي لا تحمل بطاقة ضريبية وسجل تجاري.