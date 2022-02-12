بشرى تدعم حمو بيكا بعد تعرضه لوعكة صحية: «أزمتك هتتحل»

حرصت الفنانة بشرى على دعم مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد تعرضه لأزمة صحية مساء أمس الجمعة، أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي وذلك من خلال صفحتها الخاصة بموقع إنستجرام.

بشرى تدعم حمو بيكا

وشاركت الفنانة بشري جمهورها بمنشور عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام»، قالت فيه: «سلامتك يا حمو ربنا يعافيك وأزمتك تتحل أصلها لازم تتحل».

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، كان قد ظهر في أحد البرامج التليفزيونية مساء أمس الجمعة مع حسن شاكوش، وتحدثا في الأزمة التي يواجهانها مع نقابة المهن الموسيقية.

تفاصيل أزمة حمو بيكا

وخلال حديث «بيكا» عن هذه الأزمة انهار باكيا بسبب وقفه عن الغناء ورأى أن النقابة متشددة معه في هذا القرار، وبعد انتهاء الحلقة تعرض للإغماء وتم نقله إلى المستشفى، حسبما كشف مدير أعماله في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

وخلال الحلقة أدلى «بيكا» بالكثير من التصريحات، كان من بينها اعترافه بأنه مؤدي وليس مطرب وأنه لديه جمهور كبير، وقال إنه سيقيم دعوى قضائية ضد نقابة المهن الموسيقية.

وقال «بيكا» إن هناك أشخاص نجحوا في امتحانات النقابة وأصواتهم ليست جيدة، مهددا بالإفصاح عن أسماء الأشخاص الذين ظلموه وتسببوا له في هذه المشاكل، على حد قوله.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، كان أصدرت بيانا بوقف عدد من مطربي المهرجانات من بينهم حسن شاكوش وحمو بيكا.