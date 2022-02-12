استشاري مناعة بالمملكة المتحدة: لاسا فيروس ينتقل عبر سوائل الجسم

كشف الدكتور ياسر الشربيني، استشاري المناعة بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة، حقيقة الفيروس الجديد الذي تم الإعلان عن اكتشافه بالمملكة المتحدة «لاسا فيروس»، قائلا: «تم اكتشاف لاسا فيروس عندما تم الإعلان عن وفاة أول حالة بها منذ فترة وكانت بسبب انتقال مريض مصاب بالفيروس من غرب إفريقيا إلى المملكة المتحدة»، مضيفاً أن لاسا فيروس لا ينتشر بسرعة، بجانب أن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء فهو فيروس غير تنفسي.

الشربيني: لاسا فيروس غير مخيف ولا ينتقل للهواء

وأضاف استشاري المناعة بالمملكة المتحدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انتقال لاسا فيروس يتم عن طريق المخالطة واللمس بين الأشخاص أو عن طريق سوائل الجسم سواء كان اللعاب أو الدم أو السائل المنوي أو البول، وأنه ينتقل من الشخص المصاب لآخر مخالط له، أو من القوارض كما حدث في إفريقيا، لافتا إلى أن الفيروس من عائلة الإيبولا، وهو غير مخيف لأنه غير سريع الانتشار، كما أنه يتم التعامل مع بسرعة والتعافي منه حالة الإصابة، وأن حالات الوفاة التي حدثت كانت للأشخاص ذوي الإصابة الشديدة، لافتا إلى لاسا ليست وباء، وأن حالات الإصابة تكون دوماً من المسافرين.

الشربيني: لاسا فيروس مصدره جنوب أفريقيا.. وابن عم إيبولا

وعن علاقة فيروس لاسا بفيروس كورونا، أوضح استشاري المناعة أنه لا توجد أي علاقة بينهما ولا ينتمون لعائلة واحدة، لافتا إلى أن خطورة فيروس كورونا «كوفيد 19» تتمثل في سرعة الانتشار بين المواطنين نظراً لأن انتقاله عن طريق التنفس وهو ما يتطلب من المواطنين ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والإسراع من الحصول على التطعيم المضاد له، وضرورة البقاء في المنزل حال الإصابة.