«الصحة» إطلاق 7 قوافل طبية جديدة بمبادرة «حياة كريمة» اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن إطلاق 7 قوافل الطبية جديدة اليوم ضمن مبادرة «حياة كريمة» للكشف عن الأمراض المزمنة وغير السارية، وتوجيه النصائح للمواطنين لتعامل مع الأمراض وطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية المنتشرة، وذلك ضمن تنفيذ أجندة الصحة للنهوض بالمجمتع وفقا لرؤية2030.

محافظات تنطلق بها القوافل الطبية

وكشفت الصحة في بيان لها، أن تواجد القوافل الطبية تستمر لمدة يومي 12و13فبراير الجاري، ومن المقرر تواجد القوافل الطبية في المحافظات التالية «محافظة الأقصر- محافظة القليوبية- محافظة سوهاج- محافظة الوادي الجديد- محافظة الفيوم- محافظة كفر الشيخ- محافظة أسيوط».

المراكز والقرى التي ستتواجد بها القوافل الطبية

وحددت الصحة الأماكن والقرى التي سوف تتواجد بها القوافل الطبية بالمحافظات، وذلك تيسيرا على المواطنين من أجل الذهاب إلى القوافل الطبية والحصول على كافة الخدمات المتاحة وفقا للكشف الطبي، وستتواجد القوافل الطبية في هذه الأماكن:

- قرية المحاميد مركز أرمنت محافظة الأقصر

- قرية الزومرانية مركز كفر شكر محافظة القليوبية

- نجوع الصوامعة مركز طهطا محافظة سوهاج

- قرية اللواء صبيح -علي بن أبي طالب مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد

- قرية أبوطالب مركز طامية محافظة الفيوم

- قرية الحلافي مركز سيدي غازي محافظة كفر الشيخ

- قرية مير مركز القوصية محافظة أسيوط

الأقسام الطبية بالقوافل

وأوضحت الصحة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد، قسم الأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم نساء وولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية».

وأكدت الصحة أنه يتم توفير صيدلية بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، لافتة أن الكشف داخل القوافل الطبية مجاني.

وأهابت وزارة الصحة بالمترددين على القوافل الطبية بأهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من العدوى بتجنب حدوث أي إصابة قد تحدث جراء التجمعات الكبيرة دون الالتزام بالتدابير.